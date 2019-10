A Catania corso di cucina Buffettieri : Partirà il prossimo 7 ottobre a Catania il primo corso professionalizzante per cuoco organizzato dalla Scuola di cucina Buffettieri

Catania : Regione finanzia nuovi scavi nell’area di Castellito (2) : (AdnKronos) – “La ripresa dei lavori – ha commentato Musumeci – è una tappa fondamentale per restituire al più presto un importante sito archeologico alla fruizione pubblica e inserirlo in un itinerario turistico culturale per la valorizzazione della zona La Domus di Ramacca è una testimonianza preziosa. Ancora una volta il territorio della nostra Isola ci dice che il nostro futuro sta nella valorizzazione del ...

Catania - un'abitazione come un supermercato della droga - arrestato pusher : Sofia Dinolfo A Catania i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un pusher la cui abitazione era un vero e proprio supermercato della droga Un vero e proprio supermercato della droga quello che è stato scoperto dai carabinieri a Catania nel corso di una perquisizione domiciliare avvenuta la scorsa notte. I militari del Nucleo Operativo della compagnia di Fontanarossa sono intervenuti in un appartamento di via Ustica, nel ...

Catania - settantenne minacciava di morte con un revolver ex moglie e figlia - arrestato : Sofia Dinolfo A Catania, un uomo minacciava di morte con un revolver l'ex moglie e la figlia abitanti nel confinante appartamento, l'allarme è stato lanciato dai passanti minacciava ex moglie e figlia con un revolver ed è stato arrestato. E’ successo a Catania in un’abitazione di via Del Principe, all’interno del quartiere San Cristoforo nel fine settimana. Tutto è partito da una chiamata ai carabinieri da parte dei passanti che ...

Classifica spettatori Serie B e C : Reggina-Catania top - bene Livorno e Benevento : La speciale Classifica spettatori in Serie B e Serie C continua a fornire sorprese agli amanti dei numeri e delle statistiche. In questo weekend c'è stato uno stadio che ha guadagnato la corona di vincitore incontrastato per quanto riguarda gli spettatori sugli spalti: Reggina-Catania, gara di Serie C. I calabresi hanno vinto un match importantissimo contro il Catania, grazie al gol di Corazza al 48'. Un gol che non solo vale 3 punti ma vale ...

Eco e Sismabonus - Ance Catania : “è necessario che questi bonus diventino strutturali” : Eco e Sismabonus come incentivi fondamentali per riqualificare il patrimonio edilizio attraverso la leva fiscale, migliorando le performAnce in tema di sostenibilità e sicurezza. Strumenti che oggi si rivelano indispensabili per rigenerare il tessuto immobiliare di un Paese come l’Italia, in cui il 70% degli edifici residenziali è stato costruito prima dell’entrata in vigore delle norme antisismiche e sull’efficienza energetica. questi alcuni ...

Catania - arrestato lo chef della droga : A Pedara, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un “consulente agroalimentare della cucina mediterranea del terzo millennio”. Si tratta di un cinquantenne di Trecastagni che nella “sua cucina” utilizzava un ingrediente segreto: la droga. Una storia che ha dell’inverosimile, una situazione alla quale anche i carabinieri della stazione di Pedara hanno stentato a credere nel corso di una perquisizione nata a seguito di una delle ...