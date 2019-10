Autostrade | Conte | “Procedimento in corso è per la caducazione della concessione” Posato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Il procedimento inè per la”. Nel giorno in cui ‘nasce’ il primo pezzo del nuovo viadotto sul Polcevera, con la posa dell’impalcato sulle pile 5 e 6, il premier Giuseppeparla dell’iter per la revocaconcessione adper l’Italia. “È un procedimento complesso anche perché acquisisce di volta in volta nuove perizie e i materiali delle inchieste anche di quella penale”, ha detto il presidente del Consiglio specificando che “non faremo sconti ai privati” e “perseguiremo solo l’interesse pubblico”. Un intervento deciso proprio da Genova, teatrotragedia del 14 agosto 2018, nel giorno in cui, 414 giorni dopo il crollo, è statoil primo impalcato tra le pile 5 e 6 a 50 metri d’altezza. Questa è la prima delle 19 campate che costituiranno l’intera opera, ...

