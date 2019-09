Russia | una sosta e una lunga battaglia a colpi di strategia

Toto Wolff F1 - GP Russia 2019 : “Doppietta inattesa - la fortuna è stata con noi. Binotto ha problemi con Vettel e Leclerc” : La Mercedes festeggia un’inattesa doppietta nel GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa oggi pomeriggio a Sochi. Lewis Hamilton ha vinto approfittando della rottura del motore di Sebastian Vettel e della conseguente virtual safety car che gli ha permesso di superare Charles Leclerc, seconda piazza per Valtteri Bottas e festa grande per le Frecce d’Argento. Il team principal Toto Wolff è stato molto chiaro ai microfoni ...

F1 - Pagelle GP Russia 2019 : Hamilton c’è sempre - Leclerc sfortunato - Vettel ci prova ma finisce ko - Verstappen anonimo : Il Mondiale 2019 di F1 non finisce di regalare sorprese. Quando tutto sembrava portare verso una seconda doppietta Ferrari nel Gran Premio di Russia 2019 di F1, gli eventi fanno crollare questo scenario, e l’uno-due porta la firma della Mercedes che se lo vede recapitato come un gentile regalo. Andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Sochi, con pochi piloti che meritano volti particolarmente alti. LE Pagelle DEL GP DI Russia ...

F1 - GP Russia 2019 : il ritiro di Vettel e la virtual safety-car. Ecco come la Ferrari ha perso una gara che stava dominando : Sembrava un GP dominato quello di Russia (16° round del Mondiale 2019 di F1) da parte della Ferrari: uno-due con Sebastian Vettel e Charles Leclerc e strategia del pit-stop che stava premiando quest’ultimo, dopo che il monegasco aveva agevolato il sorpasso del compagno di squadra al via grazie all’effetto scia, per difendersi dal Lewis Hamilton. Una strategia un po’ particolare che, comunque, stava dando i suoi frutti, anche ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Una prestazione estremamente positiva - continuate a chiamarmi il predestinato…” : E a Sochi arriva il poker! Charles Leclerc centra la quarta pole position consecutiva della sua stagione, dominando le qualifiche del Gran Premio di Russia 2019. Il monegasco impressiona nel Q3 andando subito ad abbattere il muro dell’1:42 e limando altri due decimi nel secondo tentativo con uno stellare 1:31.628 rifilando oltre quattro decimi sia a Lewis Hamilton, sia a Sebastian Vettel, che non è stato in grado di monopolizzare la prima ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Russia 2019 : una nuova magia del monegasco - pole da sogno a Sochi : Charles Leclerc non si ferma più e conquista la pole position anche del Gran Premio di Russia 2019 della Formula Uno. Sul tracciato di Sochi il monegasco ha illuminato il sabato con un giro perfetto che ha distanziato di oltre 4 decimi sia Lewis Hamilton, sia Sebastian Vettel. Per il classe 1997 si allunga il filotto di partenze al palo dopo Spa, Monza e Singapore e lo porta a raggiungere cifre che mancavano dal 2000, dai tempi di Michael ...

Max Verstappen F1 - GP Russia 2019 : “Sensazioni molto positive oggi. La pioggia domani? Una possibilità” : E’ stato l’olandese Max Verstappen il pilota più veloce delle prove libere del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi, l’alfiere di Milton Keynes ha stupito tutti per la prestazione ottenuta con la RB15. Giusto ricordare che Max, come tutti i motorizzati Honda, sconterà una penalità per aver sostituito il motore endotermico e quindi sarà arretrato di cinque posizioni in griglia di ...

Volley - Europei 2019 : la magia della piccola Slovenia - una squadra “italiana” in finale. Numero di Giuliani - Russia e Polonia inginocchiate : Un Paese di due milioni di abitanti (praticamente la stessa popolazione di Milano), una nazione sportivamente forte che nell’ultimo mese ha vinto la Vuelta di Spagna con Primoz Roglic (già terzo al Giro d’Italia) e che ieri sera ha compiuto un’autentica impresa sportiva. Questa è la Slovenia, una nazione molto piccola ma che ha deciso di investire tantissimo sullo sport e che in molte discipline è in grado di tenere testa alle ...

Kimi Raikkonen F1 - GP Russia 2019 : “Non mi sarei mai immaginato una carriera così lunga - continuo a divertirmi” : L’avvio di stagione di Kimi Raikkonen in questo nuovo e presumibilmente ultimo suo capitolo in Formula 1 con l’Alfa Romeo aveva fatto ben sperare i suoi moltissimi sostenitori, ma la prestazione della vettura si è rivelata gara dopo gara meno convincente e il finlandese entra nel rush finale solamente in tredicesima posizione nella classifica dei piloti. Ice Man è stato chiamato a rappresentare i colleghi nella conferenza stampa che ...

Doping – La Wada avverte la Russia : chiesto un chiarimento sulla banca dati - rischia una pesante squalifica : La Russia nei guai: rischia una pesantissima squalifica in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 La Russia nei guai: la Wada ha concesso tre settimane ai russi per rispondere ai cambiamenti della banca dati del laboratorio di Mosca. “Alla parte russa viene chiesto di preparare e presentare spiegazioni di queste incongruenze alla Wada entro tre settimane“, ha dichiarato alla Tass Sergey Khrychikov, capo della divisione delle ...

Esplorazione della Luna : cooperazione tra Russia e Cina : Continua la cooperazione tra Russia e Cina nell’Esplorazione Lunare. Durante la missione Chang’e-4, Roscosmos aveva già affiancato Cnsa, fornendo un generatore termoelettrico a radioisotopo. Ora – riporta Global Science – le due agenzie hanno concordato di esplorare congiuntamente il nostro satellite. La decisione è stata presa a seguito di una riunione a San Pietroburgo. Secondo gli accordi, la cooperazione riguarderà il possibile ...

Paura in Russia - incendio nel laboratorio che custodisce virus del vaiolo : forse c’è una fuga : Il viruis del vaiolo sopravvive, a scopi di ricerca, solo in due laboratori: oltre che negli Usa, in Russia. Proprio qui, a Koltsovo, nella regione di Novosibirsk in Siberia, è avvenuto l'incidente. Un lavoratore ha subito ustioni di terzo grado.Continua a leggere

Russia - Kokorin e Mamaev scarcerati in anticipo : la decisione del tribunale : Aleksandr Kokorin e Pavel Mamaev scarcerati in anticipo: i calciatori russi erano stati condannati a maggio con l’accusa di aver aggredito un funzionario del miniestero del commercio Secondo quanto riporta la BBC, Aleksandr Kokorin e Pavel Mamaev sono usciti anticipatamente di prigione. I due calciatori, rispettivamente di Zenit San Pietroburgo e Krasnodar, erano stati condannati lo scorso maggio a 1 anno e 6 mesi e 1 anni e 5 mesi ...

Klopp - ‘Una Notte da Leoni’ dopo lo scudetto con il BoRussia : “il risveglio su un camion e quei polli nel bagagliaio…” : Jurgen Klopp ha svelato un simpatico aneddoto riguardante uno dei due scudetti vinti con il Borussia Dortmund: l’alcol, il risveglio su un camion e il passaggio rimediato su una macchina piena di polli! I festeggiamenti per un titolo vinto possono dar vita ad aneddoti incredibili, in grado di fare la storia. Se poi c’è di mezzo Jurgen Klopp, basta solo prendere i pop corn e aspettarsi qualcosa di incredibile! L’allenatore ...