Ritirato dal mercato il bavaglino Matvra di Ikea Può causare soffocamento

Bavaglino Ikea Ritirato dal mercato : "Non usatelo - rischio di soffocamento" : Il colosso svedese comunica il ritiro dal mercato dal Bavaglino Matvra, nella sola versione blu/rossa, per rischio di ...

Farmaco per l’ipertensione Ritirato dal mercato : nome - marca e dettagli : Un Farmaco utilizzato per il trattamento contro l’ipertensione è stato ritirato temporaneamente dal mercato. Si tratta del Farmaco LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER (p.a. lisinopril diidrato e idroclorotiazide) AIC n. 038577019 – 20 mg/12,5 mg compressa – 14. Il lisinopril è un Farmaco anti-ipertensivo, che serve cioè ad abbassare la pressione sanguigna. Poiché i trattamenti per l’ipertensione devono protrarsi a tempo ...

Prodotto surgelato Ritirato dal mercato : è allarme per rischio microbiologico [MARCA - LOTTO E INFO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di ICE CUBE Srl, ghiaccio alimentare venduto in confezioni da 2,5 kg. In particolare il LOTTO incriminato è il n° LA 16/09/21. Il motivo del richiamo è indicato in “superamento limiti prescritti dal D.lgs. 31/01“. Nelle avvertenze si legge: “Vi chiediamo di isolare e bloccare la vendita di confezioni eventualmente ancora presenti presso i vostri magazzini del ...

Batterio killer Burkholderia cepacia nel gel doccia per bambini : Ritirato il prodotto dal mercato [MARCA E INFO] : Sono state ritirate dal mercato confezioni di “gel doccia per bambini” a forma di animali, venduti in formati da 50 millilitri e prodotto della società austriaca Bauer & Thürridl Handelsgesellschaft mbH – Austria. Nel sapone in questione è stato individuato il Batterio Burkholderia cepacia. A diffondere la comunicazione è stata l’azienda produttrice tramite il suo sito ufficiale. Nella nota sono descritti anche gli ...

Il Parlamento dell’Indonesia ha Ritirato una legge che avrebbe criminalizzato la convivenza fuori dal matrimonio : Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha chiesto al Parlamento di ritirare una proposta di legge che avrebbe modificato il codice penale e che, tra le altre cose, avrebbe criminalizzato i rapporti sessuali tra le persone non sposate. La legge avrebbe probabilmente ottenuto

Prodotto senza glutine Ritirato dal mercato : consumatori a rischio [MARCA e LOTTO] : Un Prodotto senza glutine è stato ritirato dal mercato a causa di problemi nella conformità della confezione che non garantisce la giusta sicurezza, non assicura la giusta protezione del Prodotto e permette lo sviluppo di muffe in modo non omogeneo. Il Prodotto in questione è del comparto dolciario: si tratta di merendine al cacao senza glutine di nome “Intemezzi” e “Intermezzi al cacao” del marchio Giuliani. La società ...

Bill de Blasio si è Ritirato dalle primarie Democratiche per la presidenza degli Stati Uniti : Il sindaco di New York Bill de Blasio si è ritirato dalle primarie Democratiche per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2020; lo ha annunciato durante un’intervista al canale tv MSNBC. De Blasio si era candidato a maggio ma

Tonno contaminato Ritirato dal mercato : è allarme sindrome sgombroide - “non consumare” [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di ritiro dal mercato di Tonno affumicato in tranci marchio Top Quality, per forte rischio microbiologico. Il Tonno potrebbe contenere alti livelli di istamina, decisamente superiori ai valori consentiti. In particolare il lotto incriminato è il n°Z1909253, prodotto da Salazones Moti e commercializzato da Riunione Industrie Alimentari srl, con data di scadenza 29/09/2019, venduto in unità di peso ...

Acqua Sorgesana : lotto Ritirato dal Ministero della Salute per rischio microbiologico : Un lotto di Acqua Sorgesana è stato ritirato dal mercato in seguito ad un comunicato del Ministero della Salute. Si tratta, nello specifico, di un particolare lotto di confezioni risultate non idonee agli esami batteriologici di routine e che ha determinato il motivo dell’ordinanza e il relativo ritiro dal mercato del prodotto incriminato. Il consiglio è sicuramente quello di non consumare il prodotto segnalato dalle autorità e di restituirlo, ...

Rischio microbiologico : Ritirato dal mercato lotto di acqua : Gabriele Laganà Nelle confezioni di acqua Sorgesana sarebbe stata riscontrata la presenza dello pseudomonas aeruginosa, un pericoloso batterio ubiquitario Un lotto dell’acqua Sorgesana è stato bloccato e ritirato dal mercato per Rischio microbiologico. Attraverso un comunicato ufficiale, il ministero della Salute ha specificato che il lotto in questione è “L 402 14” con scadenza 13/02/2021 dell’acqua minerale naturale nelle ...

Fabio Aru si è Ritirato dalla Vuelta Espana per un'infezione causata da un virus : La Vuelta Espana di Fabio Aru era iniziata con grandi ambizioni. Lo scalatore sardo, reduce da un buon Tour de France, puntava dichiaratamente alla classifica generale, ma si è scontrato con una realtà ben diversa. Dopo un paio di prestazioni abbastanza convincenti, il corridore della UAE Emirates è crollato nel tappone di Andorra e nelle giornate successive non si è più ripreso. La sua corsa si è conclusa mestamente alla partenza della ...

Alimento Ritirato dai supermercati dal ministero della Salute : Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito internet, Il ministero della Salute, ha annunciato il ritiro dal mercato del cremoso alla soia bianco veggie a marchio Despar. Il motivo della decisione è da ricercarsi nella presenza di allergeni, che tuttavia non stati specificati, all’interno di uno dei lotti del prodotto in questione, che non sono stati dichiarati in etichetta. Si tratta del prodotto numero L2349 con data di scadenza ...

Contaminazione da Escherichia Coli : prodotto Ritirato dal mercato : Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di ghiaccio a cubetti prodotto da Polo Nord Ice Cubes per la presenza di Escherichia Coli in quantità pari 10 UFC/100 ml (*). Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 2 kg con il numero di lotto 9057 e il termine minimo di conservazione 31/08/2020. Come riporta il sito ”Il Fatto alimentare”, il ghiaccio a cubetti richiamato è stato prodotto da Polo Nord Ice Cubes ...

Andrew Luck - quarterback degli Indianapolis Colts - si è Ritirato dal football a 29 anni : Andrew Luck, quarterback di 29 anni degli Indianapolis Colts, ha annunciato il suo ritiro dal football americano a sole due settimane dall’inizio della stagione. Luck era uno dei migliori quarterback della lega e nel 2016 aveva firmato un contratto di