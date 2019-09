Recensione Borderlands 3 | le accoglienti lande post-apocalittiche di Gearbox

Borderlands 3 - Recensione : Sette lunghi anni son passati da Borderlands 2, e a dirla tutta sembra soltanto ieri che Randy Pitchford salì su palco per presentare ufficialmente Borderlands 3. In questo lungo periodo di tempo, però, il brand non è stato accantonato, anzi sono usciti titoli come Tales from the Borderlands che abbracciava però un genere differente, e Borderlands The Pre-Sequel, che per quanto apprezzabile non ha ampliato più di tanto la formula del secondo ...