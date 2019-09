Processo al Codice Rosso | i pro e i contro delle norme contro il femminicidio

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma – E’ tutto pronto per il convegno dal titolo “Se fa male non chiamarlo amore: luci e ombre dele della rete”, organizzato dall’AMI, l’associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani e previsto per il prossimo 11 ottobre 2019, dalle ore 9,30 alle ore 19.00, presso l’Hotel Cicerone di via Cicerone 55/c, a Roma. Un appuntamento importante, imperdibile, al quale prenderanno parte autorevoli ospiti e relatori competenti: oltre al giudice Valerio de Gioia e all’avvocato Gian Ettore Gassani, che modereranno l’evento e presenteranno il Volume “Il”, infatti saranno presenti magistrati, avvocati, professori universitari, giornalisti, criminologi e psicologi che si confronteranno sulla portata della legge di riforma esaminandone i punti di forza, le criticità, anche alla luce – sottolinea Valerio de Gioia – “… ...

