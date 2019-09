Matteo Salvini martedì a Otto e mezzo | Ci vado con gioia | almeno non trovo Asia

I sondaggi sorridono a Matteo Renzi - in crisi Salvini - Di Maio e Zingaretti : Il sondaggio elettorale realizzato dall’Istituto di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera certifica il vistoso calo della ?Lega di

Di Maio : “Se Matteo Salvini non si beveva un mojito in più era ancora ministro dell’Interno” : "Da Salvini pugnalata alle spalle, ha deciso lui di non essere più ministro dell'Interno" ha spiegato il ministro degli esteri nel corso dell'intervista a Massimo Giletti a Non è l'arena su La7. . "C'è chi pensa al partito e chi al Paese e lui ha pensato al suo partito, è legittimo ma ora non può dire dall'opposizione che questo governo non sta facendo bene" ha aggiunto di Maio.Continua a leggere

Non è l'Arena - Di Maio frigna da Giletti : "Matteo Salvini mi ha tradito" : "So di confronti in altri studi tra Salvini e Renzi. Per quanto mi riguarda quello che dovevamo dirci lo abbiamo fatto quando abbiamo governato per il Paese, quando una persona ti dà la parola e poi la tradisce per me finisce lì. Quello che è successo quest'estate non è stata una cosa contro di me o

Matteo Salvini - ritorno al passato : affida la Lega a Roberto Calderoli per tornare al governo : Il consenso resta alle stelle, ma per Matteo Salvini, ovviamente, il momento politico è complicato. Confinato all'opposizione dopo l'inciucio tra Pd e M5s, la traversata verso le elezioni potrebbe rivelarsi più lunga del previsto. E il tempo può cambiare le cose. Per questo, mette in luce un retrosc

Matteo Renzi e Matteo Salvini - "mattanza in aula" : perché il taglio dei parlamentari può punirli : Il taglio dei parlamentari stroncherà tutte le speranze dei transfughi di trovare un posto altrove. perché sarà una vera mattanza. Le campagne acquisti dei due Mattei, Renzi e Salvini sono solo sulla carta, perché dopo l'approvazione della riforma i partiti dovranno ridurre drasticamente le poltrone

Enrico Mentana - la rivelazione : "Chi ha fregato Matteo Salvini dicendogli di aprire la crisi" : "Matteo Salvini era il Diego Maradona della situazione, però te la ricordi la scena di Maradona ai mondiali del '94 viene portato da una signora verso il bordo del campo per fare l'anti-doping? E' scoppiato. Si dice in questi casi che uno si monta troppo la testa, perde il senso della realtà". Ma at

Matteo Salvini ora vuole chiarimenti sul passato di Giuseppe Conte : L'ex ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini annuncia la presentazione di una interrogazione parlamentare per far luce sul "passato" dell'attuale capo del governo Giuseppe Conte: "Vediamo se ora si degnerà di rispondere agli italiani o se cercherà protezione in Europa".Continua a leggere

Paolo Mieli su Matteo Salvini : "La crisi di governo? Un giorno capiremo la sua mossa" : Parla da storico quale è, Paolo Mieli. Lo fa in un'intervista al Fatto Quotidiano in cui presenta il suo ultimo libro, Trenta casi di manipolazioni della storia (Rizzoli, 336 pagine, 19,50 euro). L'ex direttore del Corriere della Sera passa in rassegna vicende relative a D'Annunzio e De Gasperi, dal

Che tempo che fa - Silvia Sardone all'attacco di Fabio Fazio : "Il milionario esulta. Senza Matteo Salvini..." : Alla vigilia del ritorno in onda su Rai 2 con Che tempo che fa, Fabio Fazio finisce nel mirino di Silvia Sardone. Nel dettaglio, nel mirino ci finisce una frase del conduttore, intervistato da Venerdì di Repubblica: "Senza Matteo Salvini riparto più sereno", questa circa la sintesi del suo pensiero,

Matteo Salvini lancia merendine alla festa Lega/ Video - "resisteremo col chinotto" : Matteo Salvini lancia merendine alla festa della Lega a Genova, Video. "Resisteremo col chinotto, non fraintendete", scherza l'ex ministro dell'Interno.

Sondaggio Pagnoncelli : Matteo Renzi boom - quanti punti mangia al Pd. Crolla la Lega di Salvini - Giorgia Meloni fa il botto : Cambiano le intenzioni di voto - sottolinea il consueto Sondaggio di Pagnoncelli per il Corriere - soprattutto per la nascita di Italia Viva, la nuova formazione di Renzi, stimata intorno al 4.8%. Il Pd è quello che ne esce più ridimensionato: oggi è infatti al 19,5%. I punti persi sono dovuti sos

Matteo Salvini : "Ius soli o culturae poco cambia. Povera Italia - se questa è la priorità" : "La Lega si batterà contro lo Ius soli comunque lo chiamino, contro la cittadinanza facile, senza se e senza ma. Se questa è la priorità del governo, Povera Italia...". Matteo Salvini commenta così sul suo profilo Twitter la notizia che alla Camera dal 3 ottobre si tornerà a discutere dello Ius cult

Matteo Salvini : "Meglio Greta Thunberg del ministro dell'Ambiente - diamo il diritto di voto ai sedicenni" : "Preferirei avere Greta come ministro dell'Ambiente, il ministro italiano non vale Greta. Se uno pensa di tassare il gasolio per gli agricoltori vuol dire che non ha capito niente. Greta sarebbe più in grado di fare il ministro di qualche altro ministro". Matteo Salvini ha detto di stare con Greta T

Matteo Salvini - mai vista l’ex moglie? Solo Fabrizia è riuscita a mettergli la fede al dito : Matteo Salvini e Francesca Verdini, che i rotocalchi volevano prossimi alla rottura, sono felici e sereni e la loro relazione prosegue a gonfie vele. Lo spettro di una rottura, già smentito dallo staff del leader leghista, si è allontanato definitivamente quando i due sono apparsi insieme in Trentino, precisamente a Pinzolo, tappa trentina del raduno della Lega. Alcune testate online avevano raccontato che la figlia del politico e imprenditore ...