Esplosione in un ristorante di Palermo | ferite tre persone | forse fuga di gas

(Di lunedì 30 settembre 2019) Trasono rimastea causa dell’di una bombola di gas all’interno di undi. Con sarebbe unadi gas dietro al forte boato che ha scosso la città questo pomeriggio. L’fortissima è avvenuta in piazza Leoni, all’interno della cucina delVerde Chiaro. Sono almeno tre lein maniera non grave. Il locale era in ristrutturazione. Per strada si sono registrate scene di panico e l’aria si è riempita di fumo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Ora resta da chiarire cosa abbia scatenato ladi gas e la conseguenteche avrebbe potuto causare una strage. Per fortuna il locale era in ristrutturazione. “Al momento non si registrano feriti, io sono qui sul posto per verificare di persona quanto sta accadendo” ha detto ...

LaVocedellIsola : Evacuato un palazzo a Palermo dopo esplosione bombola di gas in ristorante - LuciNelCielo : Esplosione dovuta a fuga di gas al ristorante #KusKus di Piazza Leoni (Palermo). Sirene e ambulanze. Speriamo bene....