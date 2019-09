Ecco Plaguemon Breeder | il Tamagotchi più maledetto di sempre

Fonte : wired

(Di lunedì 30 settembre 2019) È nato ilpiùdi: ti sveglierà di notte e ti obbligherà a giocarci perché non muoia. Sono questi i presupposti del nuovo progetto videoludico di Plaguelabs, dietro cui c’è Michele Hiki Falcone, colui che ha creato, il gioco dei Pokémon a base di sesso, satanismo e droga che vi avevamo presentato tempo fa. Inoltre Michele è stato ospite anche al Wired Next Fest di Milano, dove ci aveva raccontato un po’ delle sue creazioni. C’è però in arrivo un nuovo progetto che ha a che fare con il– che peraltro dopo vent’anni è tornato in auge, insieme ad altre versioni ad alto tasso alcolemico. Si chiamama nei primi tempi il nome (poco convincente) che girava nella testa di Michele era Plague-Gotchi. Infine le correzioni linguistiche del giapponese e la natura del graffittaro death metal hanno prevalso ...

