Arcigay denuncia | aggressione contro coppia gay a Mezzolombardo

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2019) Unagay è stata aggredita a, paese del Trentino settentrionale. Are “l'ennesimo, gravissimo attacco omofobo” è l’. In un post su Facebook, l’associazione racconta di “una vera e propriafisica e verbale, a testimonianza della difficile situazione presente anche sul nostro territorio”. L'L’, secondo ladell’, è avvenuta domenica sera mentre lapasseggiava per strada. I due, raccontano i giornali locali, sarebbero stati seguiti e affiancati da un furgone. Dal mezzo, poi, sarebbero scese alcune persone che avrebbero inveitolacon urla, frasi omofobe e minacce. La solidarietà dell'“Allacoinvolta in questo episodio va tutta la vicinanza, la disponibilità e il sostegno didel Trentino – dice l’associazione –. Non siete soli, in questo momento difficile. ...

giornaleladige : Arcigay del Trentino denuncia: ieri sera a Mezzolombardo una coppia gay è stata seguita, insultata e aggredita da a… - Trentin0 : Mezzolombardo, coppia gay inseguita da un furgone e insultata. La denuncia dell'Arcigay del Trentino, secondo cui l… -