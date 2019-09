All' uomo che ha ucciso di Meredith Kercher è stata concessa la semilibertà

Brasile - ragazza uccisa dAll’uomo che l’aiuta a sostituire uno pneumatico : Mariana Bazza, 19 anni, è stata trovata morta nello stato di San Paolo. La ragazza era scomparsa il giorno prima dell’omicidio dopo aver lasciato la palestra nella città di Bariri, a circa 60 chilometri dalla piantagione di canne da zucchero dove è stato poi ritrovato il suo corpo imbavagliato e con le mani legate. Le telecamere di sicurezza poste nei pressi della palestra mostrano un uomo, Alves Pereira di 37 anni, che parla con la ...

Brasile - buca una gomma e chiede aiuto : Mariana uccisa dAll’uomo che le ha prestato soccorso : Una giovane studente universitaria è stata uccisa in un garage. Dopo aver forato una gomma ha chiesto aiuto: ma l'uomo di 37 anni che si è offerto di sostituirle la gomma l'ha uccisa. Il presunto omicida, dopo la cattura, ha confermato di essere il colpevole. In un secondo momento però ha ritirato la confessione davanti al giudice.Continua a leggere

Uomo va in un bagno pubblico con la sigaretta accesa - esplode il bagno - danni gravissimi Alle parti intime : Un Uomo era per strada e aveva bisogno del bagno. E’ così entrato in un bagno pubblico con la sigaretta accesa che, a contatto con il metano presente nel bagno, ha causato un’esplosione gravissima. Tutte le persone che erano li vicino non hanno capito subito cosa fosse accaduto e sono tutti fuggiti urlando. Poi è uscito l’Uomo sotto choc che barcollava e aveva uno sguardo perso nel vuoto. L’Uomo ha riportato danni gravissimi agli organo ...

Roma - 57enne è in chiesa per pregare : un uomo la aggredisce Alle spAlle e tenta di stuprarla. Arrestato un 34enne : Era in chiesa, raccolta in preghiera, in silenzio, quando un uomo l’ha aggredita, cercando di violentarla. È quanto successo ieri mattina a Villanova di Guidonia, vicino Roma, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Vittima una donna di 57 anni. L’aggressore è un uomo di 34 anni ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito erano circa le 9 quando la donna, ...

Roma - terrore Alla metro B Tiburtina : uomo accoltella vigilantes e si toglie la vita : Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio, 26 settembre, a Roma, precisamente nel tunnel della metro B, stazione Tiburtina. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un 21enne originario del Congo, di cui non sono state diffuse le generalità per motivi di privacy, ha aggredito un vigilantes in servizio, accoltellandolo. Poi, gli ha sfilato la sua pistola d'ordinanza e allontanandosi si è sparato un colpo. Per lui sono ...

L’uomo del giorno – Francesco Totti : una vita in giAllorosso - ma la storia poteva essere diversa… : L‘uomo del giorno’ di oggi di CalcioWeb non ha bisogno di molte presentazioni. Il suo nome è Francesco Totti, non so se vi dice qualcosa. L’ottavo Re di Roma compie 43 anni ma forse, chissà, avrebbe preferito festeggiare il suo compleanno facendo ancora parte della squadra che sempre ha amato e onorato. Non è così, però. Proprio qualche mese fa, infatti, l’ex calciatore ha lasciato il ruolo di dirigente dopo i ...

Fabio Fazio torna in tv e racconta : “Sono stato aggredito per strada da un uomo incattivito. A mio figlio dicevano che rubo i soldi Alla Rai” : Fabio Fazio sta per tornare. Non più su RaiUno ma su RaiDue, trasferimento deciso dopo numerose polemiche. E il conduttore ha deciso di rilasciare un’intervista a Repubblica, in attesa di debuttare nella seconda rete Rai, domenica 29: “Sono molto felice, non lo considero punitivo. Avrei potuto oppormi, ma non ha senso restare in un ambiente che ti considera un problema e non una risorsa”. Insomma, Fazio afferma di vedere in ...

Trucchi HAlloween 2019 : idee semplici per viso da uomo - donna e bambini : Fra circa un mese sarà Halloween ed oggi ci andremo ad occupare di alcuni dei possibili Trucchi per il viso per bambini ed adulti. Halloween 2019 in arrivo: quali sono i Trucchi più semplici per i bambini? Anche se Halloween non è una festa tipicamente italiana, da un po’ di anni ormai, la sera del 31 ottobre, si vedono girare allegramente per le strade delle nostre città, dei piccoli mostriciattoli e streghe spaventose, fantasmi e vampiri di ...

L’uomo del giorno – Michael BAllack - “l’eterno secondo”… : CalcioWeb dedica quest’oggi la consueta rubrica ‘L’uomo del giorno’ all’ex centrocampista tedesco Michael Ballack, che compie 43 anni.. Definito da tanti uno dei calciatori tedeschi più importanti della sua generazione, ha cucito addosso – però – anche l’appellativo di ‘eterno secondo’, per via dei numerosissimi secondi posti ottenuti con le sue squadre di club e con la ...

Sandra Muller - la donna che aveva iniziato il movimento #MeToo in Francia - ha perso una causa per diffamazione avviata dAll’uomo che aveva accusato di molestie : Sandra Muller, la donna che aveva iniziato la campagna #MeToo in Francia, ha perso una causa legale per diffamazione avviata dall’uomo che aveva accusato di comportamento inappropriato, il direttore televisivo francese Éric Brion. Due anni fa Muller aveva pubblicato su

L’uomo che aveva rubato un quadro da 900 milioni di euro da una gAlleria di Mosca è stato condannato a 3 anni di carcere : Denis Chuprikov, l’uomo che lo scorso gennaio aveva rubato un quadro dal valore di 900 milioni di euro dalla galleria d’arte Tretyakov Gallery di Mosca, è stato condannato a tre anni di carcere. Il quadro si intitola Ai Petri. Crimea

Auto si ferma in corsia di marcia sulla A34 : All'interno un uomo senza vita : Disgrazia in Autostrada tra Villesse e Gradisca d'Isonzo: è stata notata una vettura rallentare e fermarsi, alcuni...

L’uomo del giorno - Josef Bican : il più grande marcatore di tutti i tempi - show in Allenamento e leggende : Peccato che la Scarpa d’Oro venne istituita solo nel 1967. E sì, davvero un peccato perché Josef Bican si era già ritirato da oltre dieci anni, altrimenti avremmo avuto un plurivincitore del trofeo tra Messi e Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse argentino ne ha vinte 6, quello portoghese 4, Bican ne avrebbe vinte 5 e per di più consecutive. Era un bomber di razza, i suoi numeri sono impressionanti: 1468 reti contando anche le ...

13enne cade dAlla bicicletta e uomo la salva operandolo con un trapano : Un ragazzo di 13 anni, Nicholas Rossi stava andando in bici a Maryborough, in Australia. Ad un certo punto è caduto rovinosamente per terra . Nella caduta ha battuto violentemente per terra provocando un’emorragia interna che gli dava un mal di testa fortissimo. E’ stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale ma mancava il trapano neurochirurgico e a quel punto un medico, capendo che non si poteva perdere tempo, pur non ...