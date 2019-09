Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019)ha ricevuto il premio ALBA per gliinnovativi nel campo delle Vertical Farm, lebasate sulla coltivazione idroponica di specie vegetali senza consumo di suolo e ricorso a pesticidi. Assegnato ogni due anni dall’Associazione per il Lifestyle, il Benessere e l’Alimentazione (ALBA), il riconoscimento è stato ritirato dalla ricercatriceGabriella Funaro. “La Vertical Farm rappresenta una delle soluzioni dell’del terzo millennio per la produzione di ortaggi fuori suolo, multistrato, a ciclo chiuso integrale, cioè con riciclo totale dell’acqua e dei fertilizzanti, in ambiente protetto e climatizzato, senza utilizzo di pesticidi e insetticidi”, spiega Funaro. “Trattandosi di una vera e propria fattoria che si sviluppa in verticale e che nasce dall’idea di concepire la coltivazione come un’attività indipendente dal terreno, ci permette di promuovere ...

CorrNazionale : Agricoltura: ENEA premiata per gli studi sulle serre verticali. Ricerca innovativa nel campo delle Vertical Farm ba… - chiaramondi : Assegnato il Premio ALBA - Associazione per il Lifestyle, il Benessere e l’Alimentazione, per gli studi sulle serre… -