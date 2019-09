Tumore al seno avanzato | Ribociclib riduce del 28% il rischio di morte in donne in

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2019) Novartis annuncia oggi i risultati dello studio clinico MONALEESA-3 che mostrano comeabbia conseguito un miglioramento significativo della sopravvivenza globale (Overall survival, OS). Questo è il secondo studio di fase III in cui la terapia di combinazione conha raggiunto l’endpoint secondario di sopravvivenza globale in un’analisi ad interim programmata. Lo studio MONALEESA-3 ha valutato l’efficacia e la sicurezza diin combinazione con fulvestrant inin post-menopausa conmammarioo metastastico positivo per i recettori ormonali e negativo per il recettore 2 del fattore umano di crescita epidermica (HR+/HER2-). Questi dati saranno resi noti durante una presentazione orale al Presidential Symposium del Congresso ESMO (European Society for Medical Oncology) 2019. “In Italia vivono più di 37.000con ...

