Con il M5s serve una convivenza prima del matrimonio | dice Delrio

(Di domenica 29 settembre 2019) "Io sono convinto chedelci sia un periodo di. E' molto importante perché la cosa diventi stabile e solida che ognuno di noi non rinunci a quello che è". Loil capogruppo del Pd alla Camera, Graziano, in un'intervista al Corriere della Sera frenando così sulla possibile alleanza con i M5s alle prossime elezioni politiche. Per"il Pd deve continuare a essere il partito che difende la giustizia e l'uguaglianza nella democrazia liberale". "Ora stiamo tentando di trovare una sintesi tra diversi", ha sottolineato l'ex ministro, "sono convinto che se farà passi avanti è possibile che si estenda, ma non bisogna avere fretta". Sui sondaggi che danno il Pd in calo di consensi,ha ammesso che il partito ha "un problema di assestamento dopo una scissione sbagliata e grave: è andato di là un ex ...

