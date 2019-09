Yara | Corte Ue rifiuta revisione del processo a Massimo Bossetti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Marco DellaLadelnei confronti diGiuseppe, riconosciuto dalla giustizia italiana come assassino diGambirasio, è statata dallaeuropea dei diritti dell'uomo Ennesima sconfitta pere i suoi difensori. Laeuropea dei diritti umani ha infattito ladelnei confronti dell'ex muratore di Mapello per l'omicidio diGambirasio. Da Strasburgo hanno fatto sapere esplicitamente: "La richiesta diè stata ritenuta inammissibile". Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda il 27 settembre 2019, Gianluigi Nuzzi ha avuto come ospite il difensore di, l'avvocato Claudio Salvagni. Nuzzi ha chiesto a Salvagni quando è stata ricevuta tale comunicazione. L'avvocato ha tuttavia lamentato: "Allora, devo dire che per l'ennesima volta la ...

augusto_amato : Yara, la Corte europea respinge il ricorso di Massimo Bossetti - Lombardia - - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: #Yara la Corte europea dei diritti dell'Uomo respinge il ricorso di massimo Bossetti contro l'ergastolo inflittogli per l… - AvvMennillo : Yara, respinto il ricorso alla Corte Europea di Massimo Bossetti -