VIDEO Charles Leclerc F1 | GP Russia 2019 | “Una prestazione estremamente positiva

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) E a Sochi arriva il poker!centra la quarta pole position consecutiva della sua stagione, dominando le qualifiche del Gran Premio di. Il monegasco impressiona nel Q3 andando subito ad abbattere il muro dell’1:42 e limando altri due decimi nel secondo tentativo con uno stellare 1:31.628 rifilando oltre quattro decimi sia a Lewis Hamilton, sia a Sebastian Vettel, che non è stato in grado di monopolizzare la prima fila per la scuderia di Maranello. Di seguito l’intervista ai microfoni di Sky Sport:F1, GPgiandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

SkySportF1 : ? Nessuno come @Charles_Leclerc nel 2019 ?? A Sochi la sesta pole della sua stagione ? - SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc senza freni e senza limiti ?? Le sue parole ? - SkySportF1 : ?? On board per l'1.31.628 che vale la quarta pole consecutiva di @Charles_Leclerc ?? Con questo risultato è il primo… -