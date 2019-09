Sampdoria-Inter live | le formazioni ufficiali | Sanchez con Lautaro

Sampdoria-Inter - i possibili schieramenti : Sanchez potrebbe giocare dal 1' : Manca poco alla partita tra Sampdoria ed Inter in programma questo pomeriggio, 28 settembre, alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genova. Match sulla carta agevole, ma certamente da non sottovalutare per la squadra allenata da Antonio Conte che è attualmente in testa a punteggio pieno dopo cinque giornate ed affronta l'ultima della classe. Il tecnico nerazzurro ha ovviamente puntato l'attenzione sui rischi connessi a questo tipo di sfide, la ...

LIVE Sampdoria-Inter - Serie A in DIRETTA : Conte sogna la sesta di fila : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sampdoria-Inter partita della sesta giornata di Serie A 2019-20, la Sampdoria per riscattare la sconfitta contro la Fiorentina mentre l’Inter per vincere la sesta partita consecutiva in campionato. La Sampdoria vive un brutto momento figlio dell’ultimo posto in classifica, Di Francesco è sotto osservazione la squadra non sembra aver ...

