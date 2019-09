Sampdoria-Inter 0-2 | La Diretta Raddoppio del Nino Maravilla

Sampdoria-Inter 0-1 live - primo gol di Sanchez con la maglia nerazzurra! : Sampdoria-Inter live – Dopo la partita tra Juventus e Spal continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’Inter che dovrà vedersela nell’insidiosa trasferta contro la Sampdoria. Partenza sprint della squadra di Antonio Conte che ha conquistato cinque vittorie consecutive ed adesso non ha intenzione di fermarsi, l’intenzione dei nerazzurri è quella di mandare un ulteriore ...

LIVE Sampdoria-Inter 0-0 - Serie A in DIRETTA : aggressivi i blucerchiati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ Lautaro Martinez in velocità salta Chabot sulla fascia sinistra ma prima del cross viene anticipato da Bereszynski. 10′ Giallo per Bastoni che ferma con un fallo tattico Emiliano Rigoni. 9′ Richiamo dell’arbitro per Chabot, fallo su Lautaro Martinez a centrocampo. 7′ Gioca molto bene in questo inizio la Sampdoria con fraseggi stretti e possesso palla. 5′ ...

LIVE Sampdoria-Inter 0-0 - Serie A in DIRETTA : si parte al Ferraris! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Le squadre stanno per entrare in campo. 17.50 Mancano solamente dieci minuti all’inizio della partita. 17.45 Di Francesco ha oramai abbandonato il suo 4-3-3 per dare più sicurezza alla squadra sopratutto in fase difensiva con il 3-4-1-2. 17.35 Debutta Bastoni da titolare al centro sinistra della difesa interista, riposa Godin. 17.30 L’Inter non arriva a cinque successi di ...

LIVE Sampdoria-Inter - Serie A in DIRETTA : Barella va in panchina mentre Sensi sarà titolare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 L’Inter non arriva a cinque successi di fila contro la Sampdoria dal 1965. 17.25 Gabbiadini non sarà in panchina a causa di un problema muscolare, recupera invece Ferrari che sarà regolarmente a disposizione. 17.20 A disposizione per le due squadre: Sampdoria: Raspa, Augello, Falcone, Regini, Barreto, Thorsby, Ramirez, Viera, Leris, Bonazzoli, Caprari, Ferrari. Inter: Padelli, ...

LIVE Sampdoria-Inter - Serie A in DIRETTA : fuori Lukaku dai titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Ecco le formazioni ufficiali: SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli, Linetty, Ekdal, Jankto, Murru; Quagliarella, Rigoni. INTER: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Alexis Sanchez. 17.12 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sampdoria-Inter partita della Serie A Tim 2019/2020. Salve a tutti e ...

Sampdoria-Inter - i possibili schieramenti : Sanchez potrebbe giocare dal 1' : Manca poco alla partita tra Sampdoria ed Inter in programma questo pomeriggio, 28 settembre, alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genova. Match sulla carta agevole, ma certamente da non sottovalutare per la squadra allenata da Antonio Conte che è attualmente in testa a punteggio pieno dopo cinque giornate ed affronta l'ultima della classe. Il tecnico nerazzurro ha ovviamente puntato l'attenzione sui rischi connessi a questo tipo di sfide, la ...

Sampdoria-Inter in TV e in streaming : Il secondo anticipo di Serie A si gioca stasera a Genova: le informazioni e i link per seguirlo in diretta dalle 18

