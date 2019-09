Palermo : Fp Cgil - 'dimissioni Camera Commercio? Scelta inopportuna' (2) : (AdnKronos) - "Il nuovo consiglio Camerale aveva intrapreso un percorso virtuoso - aggiungono Agliozzo e Campagna - nel quale anche Unioncamere nazionale aveva dato il suo contributo e che ha portato alle soglie di un accordo con Inps nazionale che si accolla l’onere del pagamento, ricevendo in cont

Palermo : allarme Cgil per concessioni edilizie - ‘sino a 4 mesi per il rilascio’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – Quattro mesi per il rilascio di una concessione edilizia. A lanciare l’allarme per un ritardo “che sta creando la drastica riduzione dell’attività edile per le piccole e medie imprese” sono Fillea Cgil e Fp Cgil Palermo che puntano il dito sulla mancanza “non più tollerabile” di dirigenti tecnici al Comune di Palermo. “Non è possibile – dicono – che ...

Palermo : allarme Cgil per concessioni edilizie - 'sino a 4 mesi per il rilascio' (2) : (AdnKronos) - I sindacati sollecitano al Comune la conclusione del concorso, attualmente fermo, bandito nel 2016 per 11 posti di dirigente tecnico, da scegliere tra architetti e ingegneri. A luglio, Fp Cgil, Fp Uil e Csa, unitariamente, hanno inviato l'ennesima sollecitazione visto che, con quota 10

Almaviva : Slc Cgil - 'ancora un nulla di fatto - Di Maio fermi licenziamenti Palermo' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "Ancora una volta registriamo un nulla di fatto. Di Maio anche questa volta non ha partecipato al tavolo e non è stata individuata una soluzione per scongiurare a fine settembre le procedure di licenziamento per 1.600 persone". Così il segretario generale Slc Cgil Pale

Almaviva : Slc Cgil - ‘ancora un nulla di fatto - Di Maio fermi licenziamenti Palermo’ (2) : (AdnKronos) – “Questo settore deve poter vivere e trasformarsi con una politica industriale e con riforme strutturali di cui al tavolo non abbiamo vista traccia – continua Rosso – Stop alle delocalizzazioni all’estero, certezza dei contratti, rispetto delle tariffe contrattuali e un fondo strutturale per il settore. Il governo deve farsi carico di queste azioni ed evitare che a Palermo si spenga ...