Le leggende metropolitane sul caffè

Fonte : wired

(Di sabato 28 settembre 2019) (foto: Sean Gallup/Getty Images) Il primo ottobre anche l’Italia festeggerà la Giornata internazionale del. La giornata è stata istituita dalla International Coffee Organization (Ico), nata nel 1963 sotto l’egida dell’Onu per gestire l’accordo internazionale sul, cioè un sistema di quote tra paesi produttori e consumatori per mantenere stabili i prezzi. Non deve stupire che l’accordo e la Ico siano nati in seno alle Nazioni unite. Oggi infatti ne fanno parte 44 paesi esportatori (prevalentemente in via di sviluppo) e 33 importatori (paesi industrializzati): il commercio e la trasformazione dei preziosi chicchi può avere effetti benefici sulle economie, ma occorre vigilare sulla sostenibilità e le condizioni di lavoro. La prima giornata internazionale delè nata a Milano nel 2015, in occasione di Expo, dove si era tenuto il primo Forum ...

