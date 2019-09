Isernia in difesa del servizio di senologia

Fonte : laprimapagina

(Di sabato 28 settembre 2019) Su iniziativa del sindaco di, Giacomo d’Apollonio, e dell’intera amministrazione della città, è stata organizzata per lunedì 30 settembre,

isNews_it : Isernia, il sindaco fa barricate in difesa di Senologia: scatta la protesta, serrate le porte del Comune - PasBartololomeo : Isernia, il sindaco fa barricate in difesa di Senologia: scatta la protesta, serrate le porte del Comune - altomolisenet : Consiglio regionale, approvata all'unanimità la mozione Calenda in difesa di Senologia a Isernia -