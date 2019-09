In scena a Cagliari “Attila” di Verdi con la regia di Stinchelli

Napoli-Cagliari 0-1 - al San Paolo va in scena il remake di Napoli-Perugia : La beffa era nell’aria. Il calcio è così, sembra una frase fatta. Lo è. Ma è così. Napoli-Cagliari si gioca a una porta, soprattutto nel secondo tempo, con una serie di occasioni in fila e all’ultimo minuto, in contropiede, il Cagliari segna con Castro. E porta via i tre punti. È sembrato il remake del celeberrimo Napoli-Perugia ma in questo caso il gol loro è arrivato alla fine e non all’inizio di partita. In questi casi si ...