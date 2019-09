Grave incidente stradale autonomo sulla Scicli Sampieri

Incidente a Mesagne - 14enne travolto dalla porta durante una partita a calcio : è Grave : Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato travolto da una delle porte del campo di calcio comunale di Mesagne. Soccorso da una equipe del 118, all’adolescente è stato diagnosticato un trauma craniofacciale. Sulle dinamiche dell'Incidente in corso accertamenti della polizia.Continua a leggere

Napoli - incidente nel tunnel : chiusa la Galleria della Vittoria - Grave ciclista : Un ciclista è stato tamponato da un' auto poco prima delle 14 nella Galleria Vittoria, a Napoli. L' uomo è stato trasportato all'ospedale...

Napoli - incidente nel tunnel : chiusa la Galleria della Vittoria - Grave motociclista : Napoli, la Galleria della Vittoria è chiusa nei due sensi da circa un quarto d'ora per un grave incidente stradale. Un motociclista è ricoverato in ospedale in gravi...

Pescara - incidente a un autobus : 30 feriti - Grave 17enne. Il sindaco : «Potevano finire nella scarpata» : Almeno trenta persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus della Tua, l'azienda unica del trasporto abruzzese, uscito di strada e finito contro un albero. Nove sono...

Quarant’anni fa il più Grave incidente aereo avvenuto in Sardegna [VIDEO] : Quarant’anni fa si è verificato il più grave incidente aereo mai avvenuto nei cieli della Sardegna. Sul crinale che segna il confine tra Capoterra e Sarroch, il 13 e il 14 settembre del 1979 un Dc-9 dell’Ati partito da Alghero e diretto a Cagliari si schiantò con 31 persone a bordo. A provocare il disastro fu un errore del pilota, che si rese conto solo all’ultimo momento di trovarsi davanti al monte: per il Dc-9 e le persone a ...

Bari - pauroso incidente nella notte in pieno centro - violento impatto tra auto e moto in via Celentano - Grave il centauro : Un grave incidente si è verificato nella notte appena trascorsa in pieno centro a Bari al rione Madonnella. Una moto e un’auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate. L’impatto è stato fortissimo. Il centauro è caduto rovinosamente a terra ed è stato soccorso dai medici del 118 che hanno predisposto il suo ricovero in codice rosso. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via De Giosa e via Celentano.

Napoli - Grave incidente stradale in moto : 26enne in fin di vita : Napoli prega per Giuseppe Menale, il ventiseienne che nella giornata di ieri ha perso improvvisamente il controllo del suo motorino schiantandosi al suolo. Il ragazzo, stando a quanto si apprende dalle prime testimonianze, non indossava il casco. Il tremendo impatto Si chiama Giuseppe ed è un grande tifoso del Napoli il giovane che nella serata di ieri è stato vittima di un tremendo incidente stradale che potrebbe costargli la vita: il ragazzo ...

Venezia - gondoliere provoca incidente in laguna e scappa/ 2 turiste ferite - una Grave : gondoliere provoca incidente a Venezia in laguna e scappa: due turiste canadesi ferite. Il 30enne si è ripresentato in ospedale, denunciato.

Grave incidente per Barbara D’Urso. Ecco cosa è successo alla conduttrice : Povera Barbara D’Urso, stavolta se l’è vista brutta! La bella conduttrice, regina dei salotti di Canale5 è stata vittima di un pericoloso incidente. La D’Urso, dopo giorni di silenzio, ha fatto sapere attraverso un video Instagram di essere stata investita da una lastra di cristallo. L’incidente avrebbe provocato serie conseguenze ma la stacanovista Barbara ha fatto sapere che lunedì tornerà regolarmente in onda con Pomeriggio5: “Vi ho nascosto ...

Kevin Hart - Grave incidente stradale : l’attore resterà paralizzato e non tornerà a parlare : Kevin Hart è rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico. L’attore e comico avrebbe subito un trauma spinale che comporterebbe la paralisi completa dal collo in giù e un danno irreversibile alla laringe. L’incidente è avvenuto a Hollywood. «E’ con profondo dolore che annunciamo che Kevin Hart resterà paralizzato», ha fatto sapere il portavoce dell’attore. «Ha subito un trauma al collo e alle corde vocali, ...

