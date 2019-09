Gazzetta | il Napoli multa Koulibaly Lui all’arbitro una frase simile a “fai schifo”

Gazzetta : la difesa è il punto debole del Napoli. A Koulibaly e Manolas manca equilibrio : Questo avvio di campionato non è proprio come Ancelotti lo aveva immaginato. Il Napoli ha già incassato 9 reti nelle prime 5 giornate. Probabilmente, l’allenatore le aveva previste in tutto il girone d’andata. Invece, si ritrova a dover gestire un problema che potrebbe mettere in discussione il suo progetto: l’Inter è già a più 6. La coppia Koulibaly-Manolas avrebbe dovuto rappresentare il muro della difesa del Napoli, come immaginato in ...

Gazzetta : stasera servono punti al Napoli per restare attaccati a Juventus e Inter : Il Napoli continua a migliorarsi, se davanti si continuano a segnare reti, in difesa nelle ultime 3 partita una sola rete subita. Un segno evidente che si comincia a marciare bene e che si vedono i frutti del lavoro dell’estate. Adesso il Napoli però deve pensare al doppio impegno casalingo di questa sera e domenica e Ancelotti sa di non poter commettere leggerezze stasera, servono punti pesanti per restare attaccati a Juventus e Inter e ...

Formazione Napoli-Cagliari - Gazzetta : Ancelotti cambia ancora - torna l’attacco speedy : Manolas regolarmente in campo questa sera contro il Cagliari, secondo la Gazzetta dello Sport. Smaltiti i problemi fisici, il greco ieri si è allenato regolarmente con i compagni e dovrebbe giocare al centro della difesa azzurra in coppia con Koulibaly. Mario Rui e DI Lorenzo confermati sugli esterni dove hanno fatto molto bene in questa stagione. Centrocampo senza grossi stravolgimenti, Ancelotti di affida ad Allan per il recupero palla e a ...

Gazzetta : probabile formazione di Napoli-Cagliari - torna Callejon - ancora out Manolas : ancora fuori Manolas contro il Cagliari , secondo la formazione ipotizzata dalla Gazzetta dello Sport. Confermati i due centrali che hanno giocato a Lecce, mentre gli esterni dovrebbero essere Di Lorenzo e Mario Rui. Sulla linea del centrocampo torna Callejon e Ancelotti dovrebbe inserire Elmas dal primo minuto. Attacco firmato Mertens e Miik L'articolo Gazzetta: probabile formazione di Napoli-Cagliari, torna Callejon, ancora out Manolas sembra ...

Gazzetta : il Napoli non ha due squadre ma venti giocatori intercambiabili : Ancelotti abolisce il concetto di titolari, ma spiega «non lo chiamate turnover», scrive sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita Il tecnico è arrivato a Napoli la scorsa stagione dopo due tecnici come Sarri e Mazzarri che avevano fatto dei titolarissimi il loro penso per far giocare il Napoli. Nell’estate scorsa arriva Ancelotti – uno che qualcosa ha vinto e nella stagione della Champions al Real Madrid alternava già i portieri – e comincia ...

Caos Bari - esonero per Cornacchini! Gazzetta : ADL furioso ha tuonato da Napoli : Bari, esonerato Cornacchini Gazzetta scrive sulla rovinosa sconfitta del Bari contro la Virtus Francavilla che è costata la panchina al tecnico Cornacchini. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Da Napoli ha tuonato Aurelio De Laurentiis, al quale è stata rovinata la giornata malgrado la vittoria di Lecce. Non è detto che il nuovo allenatore arrivi già per la gara di mercoledì con il Monopoli. Non si fanno nomi sul sostituto: ...

Gazzetta : un Napoli camaleonte capace di cambiare faccia al di là del 4-4-2 : Non solo turn over, Ancelotti ieri ha stravolto il Napoli con una rivoluzione che è un fenomeno da valutare nel tempo, scrive la Gazzetta dello Sport. Una squadra camaleonte capace di cambiare faccia, nel senso di tattica e interpretazione dei singoli con caratteristiche diverse, al di là del 4-4-2 di base. Ancelotti infatti schiera in attacco Llorente e Milik e il Napoli arriva con semplicità al gol nella maniere più diverse e non facilmente ...

Gazzetta – Napoli - turnover col Lecce : tre esordi per Ancelotti : Prime anticipazioni sulla formazione di Lecce L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dà alcune anticipazioni sulla formazione di Ancelotti per la gara contro il Lecce: potrebbero essere tre i cambi: “Per domani è quasi certo il debutto stagionale per il portiere colombiano David Ospina e per il terzino francese Kevin Malcuit, finora «chiusi» dalle ottime prestazioni degli emergenti Meret e Di Lorenzo. Battesimo ...

Formazione Lecce-Napoli. Gazzetta : fuori Koulibaly tocca a Manolas e Maksimovic : fuori Koulibaly, posto a Manolas e Maksimovic. Questa la rivoluzione di Ancelotti in difesa contro il Lecce secondo la Gazzetta dello Sport. Riposano anche Mertens e Callejon e in attacco il Napoli prova una coppia inedita. Saranno infatti Lozano e Milik a puntare la porta di Gabriel domani. Il polacco alla prima stagionale dopo l’infortunio rimediato in estate ritrova la sua posizione vuole dimostrare di essere il bomber che serve al ...

Formazione Napoli – Gazzetta : 5 nuovi titolari in campo con il Lecce. Milik c’è : Dovrebbero essere 5 le novità in campo per il Napoli contro il Lecce, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. È quasi certo per domani il debutto stagionale per Ospina e Malcuit. Anche Ghoulam dovrebbe essere della partita insieme ad Elmas Ma soprattuto si aspetta finalmente in campo Milik il capocannoniere (20 gol) della passata stagione ha assistito da spettatore al festival del gol del migliore attacco del campionato con tutti i suoi compagni ...

Gazzetta : formazione Lecce-Napoli - Ancelotti prova la coppia Lozano-Llorente : Ancelotti pronto a far esordire la coppa Llorente-Lozano, secondo la Gazzetta dello Sport. Quale migliore occasione infatti per provare l’inedito duo d’attacco che non contro i pugliesi, complice la necessita di fare turn-over in vista delle prossime sfide. La settimana prossima infatti vedrà il Napoli impegnato nella doppia sfida casalinga contro il Cagliari e il Brescia. Confermata la coppia dei centrali di difesa Koulibaly-Manolas ...

Gazzetta : “La Juve non è spettacolare come il Napoli di Sarri - chissà se lo diventerà…” : La Juventus non è spettacolare come lo era il Napoli di Sarri Il Napoli di Maurizio Sarri rimane indimenticabile per la bellezza del gioco prodotto dalla squadra azzurra, che all’epoca fece incetta di complimenti. Al momento però tale bellezza di gioco, il tecnico toscano non è riuscito a trasmetterla nella Juventus.Atale proposito scrive la Gazzetta dello Sport, ecco quanto si legge: “La Juve non è spettacolare e divertente ...

“StraordiNapoli” - Gazzetta elogia gli azzurri : “Liverpool spadellato e rosolato!”. E ora il San Paolo… : “StraordiNapoli”, ‘La Gazzetta dello Sport’ elogia la gara degli azzurri contro i campioni d’Europa in carica: “Liverpool spadellato e rosolato!”. L’analisi “StraordiNapoli”, titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, a proposito del match che ha visto gli azzurri mettere sotto i campioni d’ Europa in carica. Una prestazione, quella degli ...

Gazzetta : alto livello di gioco e tempi giusti per un Napoli europeo : alto livello di gioco e tempi giusti sono il segreto della vittoria del Napoli sul Liverpool di ieri sera al San Paolo. Ma Vernazza sulla Gazzetta dello Sport avvisa che una vittoria non assicura nulla, è già successo in passato. Napoli compatto, avvolto in un 4-4-2 con attacco all’insegna dell’originalità: né Mertens né Lozano sono prime punte, per cui vanno valutati con differente metro.Napoli con il doppio falso nove contro i giganti Van ...