Esplode un'abitazione nel cuneese | nessun morto

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 28 settembre 2019) Un'esplosione in un'a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, ha provocato il crollo parziale della struttura. Diversamente da quanto inizialmente comunicato, non sembrano esserci vittime, ma una persona è rimasta gravemente ferita. La palazzina ha due piani e fa parte di una serie villette a schiera. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco che stanno operando sul posto, alla ricerca di altre possibili persone coinvolte nell'incidente, l'esplosione potrebbe essere dovuta ad una fuga di gas.

sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Esplode un’abitazione nel cuneese, un morto - solops : Esplode un’abitazione nel cuneese, un morto - quotidianopiem : Esplode un’abitazione nel cuneese, un morto -