Eolie | torna in funzione il dissalatore sull’isola di Vulcano

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019) Il governo Musumeci ha sbloccato un iter fermo da anni e a breve ilsull’isola ditornerà in. Nei giorni scorsi, la struttura è stata messa temporaneamente in, prospettando così la fine dei disagi dei residenti per l’approvvigionamento idrico. Non appena entrerà a regime, l’impianto sarà in grado di rendere l’isola delleautonoma, azzerando la fornitura proveniente dalle navi-cisterna. Ilsarà in grado di produrre circa quattrocentomila metri cubi l’anno di acqua, assicurando una portata di circa venticinque litri al secondo. I test hanno avuto esito positivo. In seguito verranno effettuate le prove tra la Veolia Water Technologies Italia spa, la società capogruppo dell’associazione temporanea di imprese che ha realizzato l’impianto, il dipartimento Acqua e rifiuti della Regione Siciliana ...

MENUETTOit : #Food e #Music: Eolie: a Lipari torna la “Festa dei popoli”, una festa di musica e cibo -