Un abbraccio lungo 2500 anni | padre e figlio sepolti insieme scoperti in Puglia

Fonte : fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2019) In Salento a Roca, nella provincia di Lecce, il ritrovamento archeologico di una coppia, probabilmentein una tomba messapica, risalente al V secolo avanti Cristo. Non è il primo scavo in cui vengono rinvenute persone abbracciate. Da Pompei agli "Amanti di Modena".

