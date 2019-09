Tumore | un test del sangue per individuare i primi segni

I primi segni del Tumore : un test italiano li scova nel sangue : Grazie a una ricerca pubblicata su Cell Death & Disease, condotta un gruppo internazionale di esperti coordinato dai ricercatori di Bioscience Genomics, spin-off partecipato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, è stato sviluppato un test genetico che potrebbe individuare con una semplice analisi del sangue i primi segni del tumore, prima ancora che inizi a manifestarsi. “Si tratta di un primo importante passo nella ...

Il rischio di Tumore per chi fuma non è uguale per tutti. Oggi arriva un test : (foto: krisanapong detraphiphat via Getty Images) Il rischio di sviluppare un tumore al polmone non è uguale per tutti i forti fumatori. A mostrarlo è una ricerca dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, che ha sviluppato un nuovo screening per la prevenzione personalizzata e per la diagnosi precoce. In pratica, attraverso una tac e un particolare test del sangue è possibile, per i forti fumatori, conoscere la probabilità individuale ...

Tumore del polmone : il pericolo non è uguale per tutti i fumatori - un test rivela in anticipo chi è a rischio : Tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni (LDCT) e test microRNA sul sangue: sono questi i due esami che, in combinazione, rappresentano lo strumento diagnostico innovativo che può per la prima volta cambiare il destino di forti fumatori e soggetti ad alto rischio di sviluppo del carcinoma polmonare. A evidenziarlo sono i dati dello studio bioMILD condotto dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) e sostenuto da Fondazione ...

Dramma in casa Hull City - notizia angosciante per Angus MacDonald : diagnosticato un Tumore all’intestino : Il difensore inglese dell’Hull City dovrà affrontare una dura battaglia per la sua vita, dal momento che gli è stato diagnosticato un tumore all’intestino Una notizia tremenda, che scuote con veemenza l’ambiente dell’Hull City. Non c’è davvero pace per Angus MacDonald, difensore inglese classe 1992, costretto ad incassare un colpo durissimo dopo uno stop di 10 mesi per curare un grumo di sangue nel polpaccio ...

Il cavernoma cerebrale - malformazione simile al Tumore benigno : causa mal di testa ricorrente e deficit neurologici : I cavernomi cerebrali sono delle malformazioni dei vasi cerebrali, che possono essere di natura congenita o sporadica: hanno una forma a grappolo, simile a lamponi, e sono composti da acini gonfi di sangue chiamati “caverne” e rivestiti da una parete endoteliale estremamente sottile. I pazienti affetti da questa patologia sono suscettibili a emorragie intracerebrali alle quali possono associarsi deficit neurologici, crisi epilettiche, mal di ...

Il figlio di 6 anni ha un Tumore ai testicoli : “Me ne sono accorta mentre gli facevo il bagno” : “Controllate sempre i vostri figli, ve ne supplico”. Nicola Barksby, 35 anni, è la madre di Jake, un bimbo di sei anni a cui è stato diagnosticato un cancro ai testicoli. La donna ha notato che qualcosa non andava mentre faceva il bagno al figlio lo scorso 28 maggio. Si è accorta che uno dei suoi testicoli era più grande dell'altro e dopo averlo portato in ospedale, le sue peggiori paure si sono realizzate: al bimbo è stato infatti diagnosticato ...

Vicenza - mal di testa e perdita dell’equilibrio : bimba di 1 anno salvata da un Tumore al cervello : Operazione record a Vicenza, dove una bimba di 1 anno d'età è stata salvata da una rara forma di tumore al cervello ed ora è sulla via della guarigione. La vita della piccola era appesa ad un filo dopo che i medici hanno scoperto una massa nel suo cervello grande quanto una mela. Ma, dopo un intervento miracoloso, durato più di 5 ore e svoltosi all'ospedale San Bortolo, la giovane paziente sta affrontando il decorso post-operatorio nel migliore ...

Tumore seno : nuovo test scopre le recidive in fase iniziale : Importanti novità in ambito di ricerca scientifica nella lotto contro il Tumore al seno. Una nuova tecnologia sviluppata da ricercatori britannici e statunitensi permette di prevedere se persone curate per Tumore al seno abbiano la probabilità di avere recidive. Il test personalizzato, chiamato Tardis (Targeted Digital Sequencing), presenta un’affidabilità fino a 100 volte maggioree, nel rintracciare le cellule del cancro presenti ancora ...