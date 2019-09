Sofferenze psicologiche | ora l' eutanasia è ancora più semplice

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Giuseppe Aloisi La correzione del testo della Consulta allarga il campo del suicidio assistito: pure le "" hanno rilievo giuridico Le pratiche relative all'"liberalizzate" - come sostengono i pro life - non solo sulla base delle "fisiche", ma anche su quella delle "": il fatto nuovo, che non è neutrale rispetto all'assetto complessivo, deriva da una nota inoltrata nella serata di ieri. Un testo sopraggiunto dall'ufficio stampa della Corte Costituzionale, che ha così specificato il contenuto della sentenza sul caso: "L'espressione corretta è la seguente: "fonte difisiche o". Si tratta quindi di non prendere in considerazione solo le persone gravemente malate nel corpo, com'era apparso valido in un primo momento, quello successivo alla prima nota diramata, ma anche coloro che si trovano ...

