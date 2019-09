Mel C parla della battaglia contro la depressione | Faticavo ad alzarmi dal

PaMela Prati - a Non è l’Arena parla il ‘finto’ Mark Caltagirone : Pamela Prati a Non è l’Arena parla del caso Mark Caltagirone Pamela Prati, dopo un lungo silenzio televisivo, è stata ospite a Non è l’Arena. A volerla in studio è stato Massimo Giletti che, dopo Barbara d’Urso, ha preso tra le mani il caso del fidanzamento/matrimonio falso della showgirl sarda con il tale Mark Caltagirone. […] L'articolo Pamela Prati, a Non è l’Arena parla il ‘finto’ Mark Caltagirone ...

Meloni smaschera i 5 Stelle : "Analfabeti - non si può essere parlamentare europeo e della Repubblica" : "Preoccupati dal grande successo della manifestazione, oggi i grillini cercano di screditare l'avversario e mettono in giro una bufala contro la sottoscritta. Il principio è 'se non puoi renderti presentabile tu, rendi il tuo avversario più impresentabile di te'. Peccato però che non ci riescano". L

Ambra Lombardo dopo il Grande Fratello approda a Melaverde? Parla lei : GF, Ambra Lombardo non condurrà Melaverde: la smentita In queste ultime ore sono circolate diverse voci di corridoio on line su un possibile approdo della ‘ex gieffina’ Ambra Lombardo a Melaverde. Difatti quest’ultima, in base a questi rumor, avrebbe addirittura sostenuto un provino per fare la conduttrice del programma. Sarà vero? A quanto pare no, e a smentire questa indiscrezione è stata la stessa fidanzata di Kikò su ...

Lo zio di PaMela : Se cancellano i decreti sicurezza vado in Parlamento con le foto del suo corpo martoriato : Il gesto choc annunciato dallo zio di Pamela Mastropietro "per ricordare a chi vuole cancellare i decreti sicurezza gli effetti catastrofici dell’immigrazione irregolare". Tra quelli che rabbrividiscono al pensiero di un esecutivo giallorosso ci sono anche i familiari di Pamela Mastropietro, la diciottenne abusata ed uccisa a Macerata il 30 gennaio dello scorso anno. Ritenuto responsabile di uno degli omicidi più barbari della storia ...

Lorella Cuccarini - parla Angelo Mellone : “Mai visto nessuno come lei” : Grand Tour, Angelo Mellone su Lorella Cuccarini: “Non avevo mai conosciuto nessuno come lei…” In attesa dell’ultima puntata di Grand Tour, che andrà in onda oggi, venerdì 23 agosto, sia in prima che in seconda serata, come sempre su Rai1, il padrone di casa Angelo Mellone si è raccontato con una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TelePiù, nel corso della quale non poteva non ...

Lukaku e Pogba - possibile svolta. Solskjaer : “Su Paul non ho dubbi - con RoMelu ho parlato…” : Lukaku e Pogba, possibile svolta in merito al futuro dei due calciatori del Manchester United. A parlare di loro è il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer. Evra: “Pogba amato alla Juve, a Manchester no”. Poi svela un retroscena del 2011: “Ricevute minacce di morte…” “Pogba? Non ho dubbi, Paul resta. Non sapevo non sarebbe venuto con noi, gli ho parlato dopo l’allenamento e non si sentiva bene. Non è proprio un ...

“E’ il mio peggior incubo ma lo amo ancora - e ho bisogno di lui” : parla la madre dei geMellini morti dopo essere lasciati in auto dal padre per 8 ore : “È una brava persona e un grande padre e so che non avrebbe mai fatto nulla per ferire intenzionalmente i nostri figli”: parole di Marissa Rodriguez, la madre dei due gemellini che il papà ha lasciato in auto e che sono morti a causa dell’eccessivo caldo. È accaduto nel Bronx, a New York. Juan Rodriguez ha lasciato i gemelli, identificati come Luna e Phoenix, dentro l’abitacolo della sua auto dalle otto del mattino fino alle ...

Vergogna! Melissa Satta rifiutata da una rivista solo perché non ho parlato di vita privata : Un'infuriata Melissa Satta si è sfogata su Instagram, raccontando un episodio che l'avrebbe vista protagonista insieme a un'importante rivista italiana di cui non ha fatto il nome. La modella e showgirl sostiene che un servizio fotografico con il suddetto magazine sarebbe saltato solo per il suo rifiuto a parlare della sua vita privata. \\Com'è noto, la Satta è reduce dalla separazione con il marito Kevin Prince Boateng e sta facendo di tutto ...

Il retroscena choc di Signorini! PaMela Prati torna a far parlare di sé : Dopo lo scandalo, le accuse e le bugie, i protagonisti del caso Mark Caltagirone stanno cercando di tornare alla normalità. Pamela Perricciolo è scomparsa dalla circolazione, mentre Eliana Michelazzo, che continua a professarsi innocente, su Instagram racconta la sua estate fatta di vacanze e grandi cambiamenti.\\ Mentre sale nuovamente agli onori della cronaca Pamela Prati. L’ex soubrette di Pierfrancesco Pingitore, come riferito dal direttore ...

Valeria Marini parla del caso PaMela Prati! Ecco cosa dichiara : Dopo giorni di silenzio, Pamela Prati è tornata attiva su Instagram e ha pubblicato un video – subito diventato virale – che la mostra divertirsi in barca insieme a Valeria Marini. Le due sono amiche da anni, dai tempi in cui condividevano l’esperienza del Bagaglino. Nel filmato, postato in occasione del solstizio di giugno, Eccole augurare “un’estate stellare” ai follower mentre trascorrono le vacanze insieme.-- La Prati avrà pure declinato ...