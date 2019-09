Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019), 27 set.(AdnKronos) - "oggi in". A dirlo sono i ragazzi delFriday for Future diche sono scesi inoggi per la manifestazione per il. Il corteo è partito intorno le 9.30 daCairoli. Ad aprire il corteo lo striscione ‘inarrestabili

Tg3web : L'emergenza climatica è stata il tema del vertice Onu. Ma con quali risultati? Lo abbiamo chiesto al professor Ricc… - News24Italy : #Clima: comitato FridayForFuture, 'siamo in 300mila in piazza a Milano' - laleggepertutti : Clima: comitato FridayForFuture, 'siamo in 300mila in piazza a Milano' (3) - -