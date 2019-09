Sfilate di Parigi | le scarpe più belle

Fonte : vanityfair

Che cosa andrà di moda ai nostri piedi per la Primavera/estate 2020? Se per i designer di New York le It-shoes saranno le mary-jane e per quelli che hanno sfilato a Milano, invece, i grandi classici delle calzature, come le décolleté bicolor e i mocassini, è ancora prematuro avere un verdetto dalla Paris Fashion Week, in calendario fino al 1 ottobre.è l'ultima, e la più effortless, tappa della lunga maratona di settimane della moda. Quello che emerge, per il momento, è che i trend made in France ...

