Pensione di vecchiaia | quella contributiva è possibile ancora con 5 anni di contributi

Pensione di vecchiaia 2019 : requisiti - età - contributi - ricongiunzioni - cumuli : Per i lavoratori che non hanno i contributi necessari per accedere alla Pensione anticipata, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, è comunque possibile accedere alla Pensione di vecchiaia. Infatti, nonostante gli ultimi governi hanno fortemente revisionato lo scenario del sistema previdenziale è rimasta in piedi l’opportunità di pensionarsi con soli 20 anni di contributi. In questi casi, però, a differenza ...