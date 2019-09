NO non è la BBC | diretta dalle 21 05 su Rai2

Fonte : blogo

(Di giovedì 26 settembre 2019) Stasera alle 21.05 suRenzo Arbore ripercorrerà la carriera del grande amico Gianni Boncompagni in NO non è la BBC, serata-evento in onda dagli storici studi Rai di via Asiago, 10 a Roma. TvBlog seguirà la trasmissione in liveblogging.Proprio da quella sede Arbore e il regista hanno realizzato Bandiera gialla, programma che avrebbe cambiato l'intrattenimento via etere. I due poi hanno ottenuto un grande successo con Alto gradimento.NO non è la BBC,21.05 supubblicato su TVBlog.it 26 settembre 2019 08:29.

