L' ex compagna di dj Fabo | Questa vittoria è per lui La sua sofferenza non è stata

huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) “La stanchezza e ladinon sono state inutili”. All’indomani della storica sentenza della Corte costituzionale sul suicidio assistito Valeria Imbrogno, ladi dj, commenta al Corriere della Sera la decisione dei giudici:“è per lui. È per un uomo che se n’è andato sapendo di aver tirato un pugno potente a un avversario assurdo. Il resto del match lo abbiamo vinto noi, tutti quanti assieme. Adesso so che tutte le fatiche, la stanchezza e ladinon sono state inutili”.Imbrogno immaginava che la Corte avrebbe dato il via libera, in alcune circostanze, al suicidio assistito. Sentiva che il momento della svolta stava per arrivare.“Alla fine mi aspettavo che andasse così, era qualcosa di più di una speranza, ho avuto la netta sensazione che fossimo ...

