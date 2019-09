In Francia Google bypasserà la direttiva sul copyright

Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) Gli uffici dia Londra (foto: Olly Curtis/Future via Getty Images)non pagherà gli editori francesi, nonostante l’impianto legislativo transalpino lo preveda. Il 26 marzo scorso il Parlamento europeo ha approvato unache all’articolo 15 prevede la possibilità per chiunque sia titolare di un diritto di negoziare un compenso per l’utilizzo dei suoi contenuti da parte delle piattaforme online. Il gigante di Mountain View ha, però, fatto sapere con una nota ufficiale che non intende pagare per questi diritti, e per farlo è pronto a cambiare il modo in cui le notizie appaiono sul motore di ricerca. L’annuncio è arrivato a pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore della legge francese (la prima in Europa) che recepisce laeuropea ed è la dimostrazione che la riforma delnon ha risolto l’annosa controversia tra ...

