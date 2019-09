Diritto all’oblio Google su scala globale Ecco la fondamentale sentenza

Il Diritto all’oblio non è garantito a livello extraterritoriale : Google non è obbligata a garantire il diritto all’oblio su scala globale: questo è il riassunto delle più recenti vicende giudiziarie con implicato il gigante dei motori di ricerca chiamato in causa da singoli cittadini supportati dall’autorità che si occupano del rispetto della privacy delle singole nazioni. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, in […] L'articolo Il diritto all’oblio non è garantito a livello ...

Secondo l’Unione europea - Google non dove garantire il Diritto all’oblio in tutto il mondo : Google (foto: Olly Curtis/Future via Getty Images) La Corte di giustizia europea ha stabilito che Google ha l’obbligo di applicare il diritto all’oblio in Europa ma non a livello globale. Con la sentenza del 24 settembre i giudici del Lussemburgo mettono fine a un contenzioso iniziato nel 2016, quando la Commission nationale de l’informatique et des liberté, l’autorità francese per la privacy, aveva chiesto al colosso di Mountain View il ...

Il Diritto all’oblio spetta anche a chi si è riabilitato : Chi si è riabilitato da una condanna ha diritto all’oblio ovvero può richiedere la deindicizzazione di indirizzi url che trattino notizie di cronaca giudiziaria nel caso in cui questi si dimostrino essere non aggiornate all’ultimo grado. Questo perché può rappresentare un ostacolo al reinserimento sociale di una persona. Il caso in questione ha visto il […] L'articolo Il diritto all’oblio spetta anche a chi si è ...