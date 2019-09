Copyright in Europa | se di Google ce ne fosse almeno un altro

Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Al primo recepimento della direttiva europea, operato dalla Francia in ossequio anche all’articolo 15 (ex 11) del provvedimento sulha scartato di lato. Com’era ovvio che accadesse: onestamente nessuno che abbia seguito gli eventi degli ultimi anni poteva aspettarsi che andasse in modo diverso. Big G non si sogna neanche lontanamente di pagare i diritti agli editori per la diffusione degli “snippet” dei loro articoli, cioè delle sintetiche anteprime con titolo, foto e poche righe di sommario. Il modo in cui le news verranno proposte nei risultati di ricerca, sia nelle pagine generali del motore che sugli aggregatori dedicati comeNews, si ridurrà all’osso per rimanere entro i limiti di ciò che la legislazione continentale consente di ripubblicare senza incorrere nella violazione del ...

