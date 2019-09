BOB DYLAN The Bootleg Series 15 | l' orizzonte di Nashville

Dai Queen a BOB DYLAN : la musica «diversifica» con il cinema. Ecco come : In principio fu «Bohemian Rhapsody», biopic su Freddie Mercury che incassò un miliardo, poi arrivò «Rocketman». Le vie di discografici e case di produzione convergono sempre di più.?Tra documentari da un milione e colossal da 50 milioni di dollari

È morto il regista statunitense D.A. Pennebaker - quello del famoso documentario su BOB DYLAN “Dont Look Back” : È morto il documentarista statunitense Donn Alan Pennebaker, diventato famoso per il documentario del 1967 Dont Look Back, registrato in presa diretta durante una tournée di concerti che il cantautore statunitense Bob Dylan fece nel Regno Unito nel 1965, poco più