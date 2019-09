Andreas Seppi annulla 5 match point e accede ai quarti al torneo di Zhuhai

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi lotta e piega in tre set Zhang. L’azzurro ai quarti di finale : Andreas Seppi vince con determinazione e con coraggio la sua battaglia e accede ai quarti di finale dell’ATP di Zhuhai (Cina). L’azzurro ha sconfitto il padrone di casa Zhizhen Zhang (n.224 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (8) in un match che ha sfiorato le tre ore di gioco (2 ore e 44 minuti) nel quale l’altoatesino ha mostrato, come si suol dire, gli attributi riuscendo a spuntarla. Seppi se la vedrà, dunque, ...

ATP Zhuhai – Andreas Seppi ai quarti di finale : Zhang sconfitto al tie-break del terzo set : Andreas Seppi accede ai quarti di finale dell’ATP di Zhuhai: il tennista italiano super Zhizhen Zhang al tie-break del terzo set Dopo la vittoria all’esordio contro Nick Kyrgios, Andreas Seppi firma un altro successo che gli consente di accedere ai quarti di finale dell’ATP di Zhuhai. Il tennista altoatesino, numero 74 del ranking mondiale maschile, si è imposto in tre set contro Zhizhen Zhang (numero 224 ATP). Seppi ha staccato il pass ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi liquida Nick Kyrgios in due set e accede agli ottavi di finale : Andreas Seppi dalla Cina con furore. L’altoatesino accede agli ottavi di finale dell’ATP di Zhuhai sconfiggendo l’australiano Nick Kyrgios (n.27 del mondo) con il punteggio di 7-6 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un Seppi solido ha prevalso nei confronti dell’eccentrico australiano che, perso il primo parziale, è praticamente uscito da solo dalla partita, agevolando il compito all’azzurro, abile ad approfittarne. ...

ATP Zhuhai – Andreas Seppi - che vittoria! Steso Kyrgios in poco più di un’ora : Andreas Seppi trionfa all’esordio nell’ATP di Zhuhai: il tennista italiano si impone in due set su Nick Kyrgios in poco più di un’ora Bastano 66 minuti ad Andreas Seppi per firmare una netta vittoria all’esordio nell’ATP di Zhuhai. Il tennista italiano aveva un ostacolo complicato da superare, quel mix di genio e sregolatezza che risponde al nome di Nick Kyrgios. Seppi però non si è lasciato intimorire dal numero 27 al mondo, nonostante i ...

US Open 2019 - Paolo Lorenzi : “Vincere queste battaglie è il motivo per cui continuo a giocare”. Andreas Seppi : “Non ho sfruttato le occasioni” : L’unica vittoria italiana nella prima giornata degli US Open 2019 porta la firma di Paolo Lorenzi, capace di aggiudicarsi in rimonta la sfida con il giovanissimo statunitense Zachary Svajda per 3-6 6-7 6-4 7-6 6-2 grazie alla consueta tenacia e alla capacità di non concedere nulla anche nei momenti di maggiore difficoltà. Il 38enne azzurro incontrerà al secondo turno il serbo Miomir Kecmanovic e dovrà alzare il proprio livello per puntare ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : i risultati di domenica 18 agosto. Fuori Andreas Seppi - avanza Robin Haase : Prima giornata di incontri per il torneo ATP 250 di Winston Salem: sul cemento outdoor statunitense in casa Italia si registra la sconfitta dell’unico azzurro impegnato, Andreas Seppi, contro la wild card boema Tomas Berdych, che si impone con lo score di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e 45 minuti. Negli altri quattro incontri disputati arrivano i successi dell’olandese Robin Haase, che batte per 6-4 7-6 (3) il padrone di casa, lo ...