Amazon Alexa | ancora più intelligente con queste nuove funzionalità

Amazon sta mettendo Alexa ovunque : Dalle prese della corrente agli occhiali, passando per gli anelli e i forni da cucina: tutte le novità presentate ieri nel suo evento su Echo

Quale Amazon Alexa comprare : Sono passati ormai molti mesi da quando Amazon, il noto colosso americano dell’e-commerce, ha introdotto sul mercato italiano i suoi primi dispositivi Amazon Echo. Reduce dal grande successo iniziale, la famiglia di assistenti vocali Amazon leggi di più...

Amazon ha messo Alexa su anelli - occhiali e addirittura un forno a microonde : Nelle scorse ore il team di Amazon ha ampliato l'ecosistema di prodotti del colosso dell'e-commerce, annunciando diversi nuovi device. Ecco quali sono L'articolo Amazon ha messo Alexa su anelli, occhiali e addirittura un forno a microonde proviene da TuttoAndroid.

Amazon : presentati 4 nuovi Echo e nuove funzioni per Alexa : Amazon ha introdotto una nuova serie di dispositivi Echo per ampliare le modalità di utilizzo dell'assistente virtuale Alexa. Si tratta di quattro modelli: il nuovo Echo, Echo Flex, Ecco Dot e Echo Studio, con prezzi che vanno da 29,99 a 199,99 euro. Echo Studio in particolare, fa sapere l'azienda, sarà il dispositivo Echo con il suono migliore di sempre, il primo altoparlante intelligente a offrire un'esperienza audio immersiva con ...

Amazon presenta quattro nuovi prodotti con Alexa : (Foto: Amazon) Un bel poker di novità per Amazon, che rinfresca la sua linea di dispositivi smart per la casa. Vengono aggiornati sia il best-seller Amazon Echo sia la sua variante ridotta Echo Dot (che guadagna un dislay led). Vengono inoltre introdotti Echo Studio con cinque altoparlanti direzionali e un woofer da 330 watt di potenza con tanto di hub Zig-bee infine e il piccolo smart speaker Amazon Flex per avere Alexa in tutta la casa. ...

Amazon Music e Alexa sempre più a braccetto : ecco due nuove funzionalità attive da oggi : Amazon Alexa e Amazon Music introducono due nuove funzionalità: gli utenti possono ora chiedere all'assistente di annunciare titolo del brano e artista prima di riprodurlo, oltre a fargli conoscere se gradiscono o meno le canzoni. L'articolo Amazon Music e Alexa sempre più a braccetto: ecco due nuove funzionalità attive da oggi proviene da TuttoAndroid.

Aiutate Alexa a crescere con le vostre risposte - intanto che Amazon lancerà nuovi dispositivi il 25 : Amazon si appresta a lanciare un nuovo dispositivo con Alexa, e intanto apre il programma Alexa Answers a tutti, per migliorare la qualità delle risposte. L'articolo Aiutate Alexa a crescere con le vostre risposte, intanto che Amazon lancerà nuovi dispositivi il 25 proviene da TuttoAndroid.

I prodotti di Tile ora supportano Google Assistant e Amazon Alexa : La prossima generazione di cercatori Tile Mate e Tile Pro sta ricevendo l'integrazione delle funzionalità della casa intelligente che consente agli utenti di sincronizzare il proprio account Tile con Google Assistant o Alexa e chiedere al proprio assistente digitale di trovare i propri oggetti attaccati a un dispositivo Tile. L'articolo I prodotti di Tile ora supportano Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Amazon annucia dispositivi Fire TV Stick 4K e telecomando vocale Alexa : Oggi Amazon ha annunciato un ampliamento dell’esperienza Fire TV in Italia con l’introduzione dei dispositivi Fire TV Stick 4K (il dispositivo più potente per lo streaming), Fire TV Stick (il dispositivo per lo streaming di Amazon più venduto) e il nuovo telecomando vocale Alexa. Per la prima volta l’esperienza evoluta di streaming e il controllo vocale con Fire TV sono disponibili per i clienti di Amazon.it; ...

Fitbit Versa 2 è il nuovo smartwatch da 200 euro che supporta Spotify e Amazon Alexa : Fitbit compie un salto in avanti nella produzione di smartwatch di fascia alta con il nuovo Versa 2, che è già prenotabile sul sito ufficiale con prezzi di 199,95 euro per la versione standard e di 229,95 euro per la Special Edition. I miglioramenti rispetto alla versione attuale sono molti. Il primo è l’introduzione di uno schermo AMOLED che può rimanere sempre attivo, per guardare dati e statistiche in tempo reale durante gli ...

Apple Music si integra con Amazon Alexa mentre Amazon Music arriva sugli smartwatch Garmin : Apple Music si integra coi dispositivi Amazon Alexa in Italia e guadagna Shazam Discovery Top 50, intanto Amazon Music arriva sugli smartwatch Garmin. L'articolo Apple Music si integra con Amazon Alexa mentre Amazon Music arriva sugli smartwatch Garmin proviene da TuttoAndroid.

Apple Music si integra con Amazon Alexa e lancia Shazam Discovery Top 50 : Apple Music si integra con tutti i dispositivi Amazon Alexa anche in Italia e guadagna la nuova playlist Shazam Discovery Top 50. L'articolo Apple Music si integra con Amazon Alexa e lancia Shazam Discovery Top 50 proviene da TuttoAndroid.

Chi è più smart tra Google Assistant - Amazon Alexa e Siri? Questo studio non lascia spazio a dubbi : Come se la cavano Google Assistant, Siri e Amazon Alexa su smartphone? Quale dei tre soddisfa maggiormente le richieste degli utenti? Scopriamolo. L'articolo Chi è più smart tra Google Assistant, Amazon Alexa e Siri? Questo studio non lascia spazio a dubbi proviene da TuttoAndroid.

Una nuova API di Amazon renderà più coinvolgenti gadget e giocattoli abilitati per Alexa : Nuovi gadget, giochi e giocattoli intelligenti abilitati per Alexa potrebbero presto inondare il mercato grazie all'ultimo strumento di sviluppo di Amazon. La società sta offrendo ai produttori di terze parti Custom Interfaces, una nuova API all'interno dell'SDK Alexa gadgets Toolkit che consente agli sviluppatori di creare interazioni tra Alexa e i suoi prodotti connessi a internet per creare esperienze divertenti e coinvolgenti. L'articolo ...