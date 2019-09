VIDEO – Il calcio che ci piace! In Olanda i tifosi compiono un gesto bellissimo

Quelli che il calcio 2019-2020 - si parte il 22 settembre : il promo (VIDEO) : Il campionato è iniziato ormai da settimane, ma Quelli che il calcio non è ancora comparso nel palinsesto di Rai 2. Vero è che, per cause di forza maggiore, questa terza settimana di settembre non è stata particolarmente rilassata per la direzione di rete e i responsabili di palinsesto, che hanno dovuto fare i conti con (tristi) imprevisti e qualche ascolto al di sotto delle aspettative, modificando in corsa, e più volte, programmi e ...

VIDEO – Ischitella - Yunes show : calcio tennis in spiaggia con i tifosi azzurri! : Younes ad Ischitella gioca a calcio tennis con i tifosi napoletani Ieri Amin Younes era a rilassarsi in spiaggia ad Ischitella nella zona di Castel Volturno. L’attaccante azzurro ha trovata in spiaggia alcuni tifosi del Napoli e si è fermato a giocare con loro a calcio tennis. Uno dei tifosi che ha giocato con Amin ha girato un VIDEO ed ha rilanciato la sfida sui social: “Un po’ di calcio tennis con Amin Younes. ...

VIDEO Fiorentina-Arsenal 0-4 - Highlights - gol e sintesi Champions League calcio femminile : Miedema trascina le inglesi : Con due gol per tempo l’Arsenal passa a Firenze, in casa della Fiorentina, nella gara d’andata dei sedicesimi di finale della Champions League di calcio femminile. Doppietta di Miedema, reti di Little ed Evans ed ipoteca inglese sul passaggio agli ottavi. Di seguito le immagini salienti della sfida odierna. Highlights Fiorentina-Arsenal 0-4 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Kompany lascia il calcio - ma salta partita d'addio/ VIDEO "infortunato.. come sempre" : Vincent Kompany lascia il calcio, ma non la sfortuna: costretto a saltare la sua partita d'addio, commenta 'infortunato.. come sempre'. Video highlights

VIDEO Juventus-Barcellona 0-2 - Highlights - gol e sintesi Champions League calcio femminile : bianconere sconfitte ad Alessandria dalle catalane : Con un gol per tempo il Barcellona passa ad Alessandria, in casa della Juventus, nella gara d’andata dei sedicesimi di finale della Champions League di calcio femminile. Vantaggio al 39′ di Putellas, raddoppio al 72′ di Torrejon di testa ed ipoteca catalana sul passaggio agli ottavi. Di seguito le immagini salienti della sfida odierna. Highlights Juventus-Barcellona ...

Ciao ciao atletica - Caster Semenya si dà al… calcio : la sudafricana ha già iniziato ad allenarsi [VIDEO] : L’atleta sudafricana ha deciso di cimentarsi in uno sport diverso dall’atletica, entrando a far parte di una squadra di calcio femminile Caster Semenya ha deciso di cambiare sport, lasciando l’atletica per il calcio. Proprio così, la sudafricana (esclusa dai prossimi Mondiali di Doha dopo l’annullamento della sospensione della norma IAAF che impone alle atlete intersex cure ormonali per poter gareggiare con le ...

FIFA 20 o PES 2020 - qual è il miglior VIDEOgioco di calcio dell'anno? : Chi ama i videogiochi di calcio sa che è sempre la stessa storia: da 20 anni a questa parte il mese di settembre parte la sfida tra FIFA 20 e PES 2020 per decidere quale sia il gioco migliore da acquistare. Tradizione e realismo contro arcade e potenza: storicamente due modi diversi di concepire il calcio, che da anni cercano di rincorrersi arrivando perfino a contaminarsi a vicenda. Se finora i titoli di Electonic Arts e Konami hanno ...

Diretta Georgia Italia/ Streaming VIDEO Rai : qualificazioni Europei femminili calcio : Diretta Georgia Italia Streaming video Rai: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per le qualificazioni agli Europei femminili.

Calciomercato Napoli - visite mediche per Llorente : l’attaccante spagnolo firmerà un biennale [VIDEO] : Giornata di visite mediche per Fernando Llorente, nuovo rinforzo in arrivo per il Napoli. Il centravanti spagnolo, nella scorsa stagione protagonista della cavalcata del Tottenham fino alla finale di Champions League, ha raggiunto la clinica romana Villa Stuart nella prima mattinata. Per Llorente – che arriva a Napoli a parametro zero – in arrivo un contratto biennale da 2,5 milioni a stagione. Visualizza ...

Sorteggi Champions League - il discorso di Cantona spiazza tutti : solo un piccolo accenno al calcio [VIDEO] : Sorteggi Champions League – Nella giornata di ieri sono andati in scena i Sorteggi di Champions League, decise le avversarie ai gironi di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. Ha fatto molto discutere il discorso di Eric Cantona, parole che non hanno nulla a che vedere con il mondo del calcio, l’ex calciatore ha parlato di guerre, Dei, solo un piccolo accenno al mondo del calcio: “Presto la scienza sarà capace di rallentare ...

Tragedia in Marocco : violenta alluvione durante una partita di calcio - morte 7 persone [VIDEO] : Incredibile alluvione nel sud del Marocco, capace di devastare il villaggio di Tizert: morte almeno 7 persone che stavano guardando una partita di calcio Il servizio meteorologico nazionale aveva avvisato dei grandi rischi riguardanti il maltempo in diverse regioni, ma la furia della natura si è abbattuta sul Marocco ben oltre le aspettative. Le forti pioggie, che già a luglio avevano causato 15 morti, sono tornate a mietere vittime. È ...

Neymar ne La Casa di Carta 3 - ecco le scene del cameo da monaco che non ama il calcio (VIDEO) : L'hanno notato in pochissimi, ma il calciatore Neymar ne La Casa di Carta 3 ha interpretato il ruolo di un monaco brasiliano di nome Joao. Per i più è stato una vera sorpresa scoprirlo: ci ha pensato l'account Twitter dal giocatore del PSG a rivelare il minuscolo cameo nella terza stagione della serie Netflix, uscita lo scorso luglio e diventata virale nel giro di pochi giorni, al punto da trasformare La Casa di Carta nella serie più vista ...

I migliori VIDEOgiochi di calcio mai esistiti : La storia dei videogiochi di calcio è stata sempre in dinamico divenire. La sfida tra FIFA 20 e PES 2020, esponenti di quelle che nel corso degli anni si sono rivelate essere vere e proprie predatrici per quanto riguarda il genere, è solo il frutto di un'evoluzione tecnologica che affonda le proprie radici indietro nel tempo. La fine degli anni '80 è stata senza dubbio il momento dell'esplosione per quanto concerne il fenomeno del calcio ...

Calciomercato Reggina - Denis è un giocatore amaranto! Ad annunciarlo il presidente Gallo [VIDEO] : Si attendeva l’annuncio e ora c’è anche quello, direttamente dalla voce del presidente Luca Gallo. German Denis torna in Italia, alla Reggina. Pochi minuti dopo il comunicato sul sito del Deportes Universitario, la squadra peruviana da cui proviene, è arrivato il VIDEO del presidente Gallo a confermare il tutto. Questo il comunicato della Reggina, in fondo il VIDEO. “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di ...