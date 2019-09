Monte Bianco | sul ghiacciaio a rischio crollo sarà installato un radar per sorvegliarlo

Previste nevicate sul Monte Bianco dove il ghiacciaio di Planpincieux minaccia di crollare : È prevista per la serata di oggi l’arrivo di una perturbazione che porterà una diminuzione delle temperature e una leggera nevicata sul massiccio del Monte Bianco, anche sul ghiacciaio di Planpincieux, che minaccia di crollare. VIDEO - Come cambia nel tempo il ghiacciaio a rischio crolloProprio per monitorare i rischi di crollo del ghiacciaio di Planpincieux è stato allestito un radar che sorveglierà in ...

Allarme ghiacciaio Monte Bianco : rischia di crollare sulle case : Da domani verrà allestito un radar che sorveglierà in tempo reale, 24 ore su 24, il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, che rischia di crollare sulla Val Ferret, sopra Courmayeur. Le prime nevicate dovrebbero riuscire a rallentare il collasso dell'immensa mole di ghiaccio.Continua a leggere

Ghiacciaio a rischio crollo sul massiccio del Monte Bianco : oggi previste nevicate : Una perturbazione dovrebbe portare nelle prossime ore una diminuzione delle temperature ed una leggera nevicata nell’area del massiccio del Monte Bianco, e di conseguenza anche sul Ghiacciaio di Planpincieux, che è a rischio crollo: le condizioni meteo potrebbero favorire il rallentamento della massa instabile. Secondo l’ufficio meteo della Valle d’Aosta in zona potrebbe accumularsi qualche cm di neve, fino a quota 2.200-2.300 ...

Allerta ghiacciaio sul massiccio del Monte Bianco : oggi riunione con i residenti della Val Ferret : Dopo l’allarme per il rischio di crolli dal ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, il sindaco di Courmayeur ha convocato per oggi una riunione con i proprietari, i residenti e gli esercenti della Val Ferret, la zona che potrebbe essere interessata dalla caduta di ghiaccio. La massa a rischio collasso è di circa 250mila metri cubi. A lanciare l’Allerta ieri sono state le strutture tecniche della Regione Valle d’Aosta ...

Ghiacciaio Monte Bianco Plampincieux a rischio crollo/ "Potrebbe scivolare a giorni" : Ghiacciaio Monte Bianco Plampincieux a rischio crollo: secondo l'esperto del Cnr, potrebbero volerci settimane, o forse giorni

Allarme Monte Bianco : ghiacciaio a rischio crollo : Lucia Galli La massa pericolante è di 250mila metri cubi. Chiusa la val Ferret, evacuate le case Il paradiso chiude. La val Ferret, ultimo avamposto italiano che, ai piedi di Monte Bianco, si incunea verso Francia e Svizzera è chiuso da ieri sera per una serie di possibili crolli dal ghiacciaio di Planpincieux dove, a traballare, sarebbero oltre 250mila metri cubi di ghiaccio che hanno portato all'evacuazione di alcune baite nella ...

Clima - Conte all’Onu : “Avviata nuova stagione di riforme. L’allarme sul ghiacciaio del Monte Bianco deve scuoterci tutti” : Al suo secondo anno al Palazzo di Vetro, Giuseppe Conte parla dal palco della 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite per presentare ai leader mondiali il progetto per la lotta ai cambiamenti Climatici al centro dell’azione del suo governo. “L’Italia ha avviato una nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile, un progetto che mette al centro soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rispondono ...

Conte all’assemblea Onu : “Clima - noi in prima linea. Allarme ghiacciaio Monte Bianco ci mobilita” : Il discorso del Presidente del Consiglio all'assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata al clima: "Dobbiamo agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali per l'umanità". E poi ai giornalisti ribadisce: “Dobbiamo inserire nella nostra Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile. Serve un cambio radicale”.Continua a leggere

Conte all'Onu : «Clima - noi in prima linea. Allarme ghiacciaio Monte Bianco ci mobilita» : NEW YORK - «L'Italia ha avviato una nuova stagione riformatrice». Così Giuseppe Conte, parlando dal palco della 74ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, si rivolge ai...

Monte Bianco - ghiacciaio Planpincieux a rischio crollo : è grande come un grattacielo : Una maxi valanga di ghiaccio di 250 mila metri cubi, grande come un grattacielo di medie dimensioni, potrebbe cadere a breve dalle grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio del Monte...

Il ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco non è l'unico a rischio crollo in Italia : "Purtroppo dobbiamo abituarci a notizie come queste che arrivano dal ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco. Già nel corso dell'estate altri ghiacciai sommitali avevano dato segnali di cedimento e avevano dato luogo a eventi insoliti". Lo ha detto all'AGI Fabrizio De Blasi, ricercatore dell'Istituto Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche che insieme ad altri ricercatori dell'Università Ca' Foscari di Venezia studia la ...

Allarme sul Monte Bianco - rischia di crollare un ghiacciaio : È Allarme sul Monte Bianco: una parte del ghiacciaio Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio, potrebbe crollare a breve. Si tratta di una massa di circa 250 mila metri cubi. L’allerta è partita oggi dalle strutture tecniche della Regione Valle d’Aosta e della Fondazione Montagna Sicura, che hanno registrato un’accelerazione del movimento, che ha raggiunto la velocità di scivolamento di 50-60 ...