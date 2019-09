L' aggiornamento al Def slitta a lunedì Trattative sulla flessibilità

Pil intorno allo 0 - 4% nel 2020 e incognita debito - in arrivo l’aggiornamento del Def : La corsa al ribasso delle stime di crescita per l’economia italiana vede ora l’Ocse fermarsi a zero per l’anno in corso e allo 0,4% nel 2020. Decimale in più o in meno, la Nota di aggiornamento al Def (Nadef) che il Governo approverà entro il 27 settembre non potrà che allinearsi alle stime di consenso dei principali previsori interni e internazionali