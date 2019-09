La piccola grande rivoluzione abruzzese per la terra

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Quante piccole “Greta Thunberg” ci sono in Italia? Nessuno può dirlo con certezza, ma certamente anche nel nostro Paese c’è unpopolo di volenterosi anonimi, che si impegnano sul fronte ambientale. Un esempio molto originale ci è arrivato durante l’estate appena trascorsa da un piccolo Paese dell’Abruzzo montano, Villavallelonga (Aq). Qui un gruppo di cittadini è riuscito a creare una proposta innovativa, di difesa dell’ambiente unita all’arte figurativa: un Festival internazionale di pittura naturalistica, “Pittori in Faggeta”. Cosa può esserci di più “italiano” di un festival di pittura? Cosa di più “contemporaneo” di una manifestazione che guarda all’ambiente come fonte di ricchezza culturale? E ancora: cosa può mutuare meglio il ...

