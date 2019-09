Kievgate | l' azzardo dei democratici

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il “”. Ovvero come un partito in difficoltà, quello Democratico, prova a risalire la china, radicalizzando le sue posizioni, con l’ala più di sinistra, sostenuta ora anche da Hillary Clinton , che sembra avere la meglio sulla componente “centrista”, quella più restia a imbracciare l’arma dell’”impeachment”.Un’arma che potrebbe trasformarsi in un boomerang per i, non solo per una questione di numeri, al Senato in particolare, ma anche perché la telefonata da cui tutto nasce non sembra configurare una situazione pesante per la Casa Bianca. “Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha diffuso la trascrizione declassificata e senza omissis del suo colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodimir Zelenskij del 25 luglio del 2019″. Così una nota della Casa ...

