Incendio alla sacrestia a Comiso | preso il piromane

Napoli - anziano disabile muore prigioniero nella casa in fiamme a Posillipo : l'Incendio innescato dalla pipa : Un anziano di 82 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme nella sua abitazione di via Posillipo, a Napoli. Il fatto è successo ieri mattina ma si è appreso solo oggi....

Mega Incendio a Sarno : ipotesi bravata di alcuni ragazzi. Altri roghi nel Napoletano : nube nera e allarme tra i residenti [GALLERY] : Per molte ore, l’enorme incendio (poi domato) sul monte Saretto ha tenuto col fiato sospeso la popolazione di Sarno (Salerno). Un incendio di dimensioni particolarmente ampie: per il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha attivato la macchina necessaria alla messa in sicurezza del territorio, si tratta di una “evidente matrice dolosa e per questa ragione non può rimanere impunito. Un atto scellerato che mette a grave ...

Sarno devastata dall'Incendio - si accende l'allarme idrogeologico : «Ci voglio quarant?anni per creare un bosco e due ore per distruggerlo». È infuriato, il sindaco, Giuseppe Canfora, mentre osserva una porzione di territorio ridotta...

Incendio Avellino - primi dati dell’analisi aria : nessun allarme : nessun superamento dei valori limite di legge per varie sostanze inquinanti nell’aria: è quanto comunica l’Arpac, agenzia regionale per l’ambiente, dopo le rilevazioni eseguite ad Avellino in seguito all’Incendio di ieri in una fabbrica di materiale plastico. I dati sono relativi a idrogeno solforato, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, toluene, mentre per le concentrazioni di diossina gli esami richiedono più ...

Stazione Spaziale : Incendio vicino alla rampa - annullato lancio di cargo dal Giappone : A causa di un incendio divampato nei pressi della rampa, il lancio del razzo Giapponese H-2B dal centro Spaziale di Tanegashima è stato annullato: lo ha reso noto l’operatore del razzo, la Mitsubishi Heavy Industries. Era previsto alle 06:33 (ora locale). L’H-2B avrebbe dovuto trasportare alla ISS un carico di materiali, tra cui acqua, cibo, abiti e strumenti per esperimenti. L'articolo Stazione Spaziale: incendio vicino alla rampa, ...

Russia - Incendio alla base militare : sale a 7 il numero delle vittime. Nelle città vicine si fa scorta di iodio contro le radiazioni : sale a 7 il numero dei morti causato dall’incidente avvenuto giovedì 8 agosto nell’area militare di Nyonoksa, nella regione di Arkhangelsk durante i test di un motore jet a propellente liquido. A riferirlo è proprio il dipartimento di comunicazione dell’agenzia nucleare russa Rosatom, citato dall’agenzia di stampa Interfax. Nel frattempo i residenti delle città della Russia settentrionale vicine alla base militare stanno ...

Maxi Incendio a Faenza - magazzino ancora in fiamme : cittadini invitati alla precauzione [FOTO] : Non è ancora stato spento il Maxi incendio scoppiato in un magazzino di logistica a Faenza, nel Ravennate. Le fiamme, sprigionatesi per motivi ancora da chiarire, stanno tenendo impegnate decine di squadre dei vigili del fuoco e centinaia di uomini, per terra e per aria. La densa nube nera che si è levata dal capannone tiene in ansia la popolazione. I primi rilievi dell’aria sembrano rassicuranti, ma i risultati su eventuali diossine e ...

Incendio alla Magliana - palazzo evacuato : Roma, 31 lug(AdnKronos) - I bambini affacciati ai balconi, i condomini in fuga. Un Incendio di grosse dimensioni, divampato al terzo piano di un palazzo al civico 12 di via Crocco, in zona Magliana Vecchia, ha costretto gli agenti della Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di