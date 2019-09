DIRETTA Barcellona Juventus donne | risultato 1-0 | streaming e tv | in gol Alexia!

Champions femminile - Barcellona-Juventus in DIRETTA su Sky : Dove vedere Barcellona Juventus femminile in Tv e streaming – Tutto pronto per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale della UEFA Women’s Champions League tra Barcellona e Juventus. La formazione bianconera scende in campo contro le ragazze spagnole per provare a ribaltare il risultato dell’andata. Servirà una vera e propria impresa alle giocatrici […] L'articolo Champions femminile, Barcellona-Juventus in diretta su Sky è stato ...

Liga - Il Barcellona sfida il Villarreal : DIRETTA esclusiva su DAZN : Anche i più pessimisti difficilmente avrebbero potuto immaginare un inizio di stagione così balbettante per il Barcellona, nonostante l’arrivo in sede di calciomercato di una stella del calibro di Antoine Griezmann. Nelle prime cinque giornate di Liga, infatti, i catalani hanno ottenuto solamente due vittorie, entrambe in casa contro Betis Siviglia e Valencia. Due le […] L'articolo Liga, Il Barcellona sfida il Villarreal: diretta ...

DIRETTA/ Granada Barcellona - risultato 0-0 - streaming video DAZN : si comincia! : DIRETTA Granada Barcellona streaming video DAZN, risultato live del match che comincia in questi minuti per la quinta giornata della Liga spagnola.

DIRETTA/ Borussia Dortmund Barcellona - risultato 0-0 - streaming tv : Jordi Alba ko : DIRETTA Borussia Dortmund Barcellona di Champions League in streaming video e tv: risultato live 0-0, prende il via la partita.

DIRETTA/ Borussia Dortmund Barcellona - risultato 0-0 - streaming tv : Reus pericoloso : Diretta Borussia Dortmund Barcellona di Champions League in streaming video e tv: risultato live 0-0, prende il via la partita.

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA/ Streaming video tv : arbitra Hategan : DIRETTA BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA di Champions League in Streaming video e tv: quote e risultato live del match della prima giornata della fase a gironi.

DIRETTA/ Juventus Barcellona donne - risultato finale 0-2 - : bianconere ko con onore : Diretta Juventus Barcellona donne, risultato finale 0-2,: bianconere ko in casa nell'andata dei sedicesimi di finale della Champions League femminile.

DIRETTA/ Juventus Barcellona donne - risultato 0-1 - streaming : dentro Eniola Aluko : Diretta Juventus Barcellona donne, risultato live 0-1, streaming video e tv: blaugrana ancora in vantaggio, dentro Aluko, Champions League femminile,.

LIVE Juventus-Barcellona 0-2 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : iberiche superiori - ma le bianconere non sfigurano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:22 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:21 Nonostante il risultato la Juventus ha giocato un’ottima partita. Le ragazze di coach Guarino hanno dimostrato tanto carattere, non mollando mai, anche quando la partita sembrava ormai finita. Adesso servirà una vera è propria impresa nella gara di ritorno, ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-2 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : Torreijon mette una seria ipoteca sulla vittoria. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76′ Boattin prova a metterla dentro, ma non ci son compagne in area di rigore. 75′ Fuorigioco discutibile quello fischiato a Girelli. 73′ Torreijon segna con un colpo di testa sul secondo palo, assist delizioso di Alexia. 71′ Arriva il primo cambio anche per il Barcellona: Oshoala in, Guijarro out. 70′ Corner per le iberiche. 68′ Tenta la rasoiata di ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-1 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : match molto equilibrato - le bianco-nere cercano il pareggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ Grande azione difensiva di Rosucci, le italiane devono essere abili a sfruttare le ripartenze. 63′ Sanchez ha tentato un cross al centro per Hermoso, ma Giuliani ha intuito tutto! 62′ Brutto fallo di Mariona su Rosucci, calcio di punizione per le bianco-nere. 60′ Allontana Girelli, ma è sempre rimessa per le iberiche. 59′ Hansen murata da Boattin, calcio ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-1 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : inizia il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Il pubblico prova a farsi sentire in questa ripresa, le ragazze ne hanno bisogno. 46′ inizia il secondo tempo! 21:30 Le squadre hanno rifatto il proprio ingresso in campo. 21:27 I tiri totali sono stati 16, 2 per la Juventus e 14 per il Barcellona, da qui si denota come le bianco-nere dovranno essere più aggressive nel secondo tempo. 21:22 La Juventus ha giocato, tutto sommato, ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-1 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : Alexia porta in vantaggio le iberiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:22 La Juventus ha giocato, tutto sommato, un buon primo tempo. Alla lunga le iberiche hanno dimostrato qualcosa in più, ma il gol del vantaggio è stato molto fortunoso. Nei secondi 45′ le italiane dovranno provare a pressare un po’ di più, cerando di superare con maggior facilità la propria metà-campo. La partita è tutto tranne che chiusa, Gama e compagne dovranno crederci fino ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-0 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : le bianco-nere stanno tenendo testa alle forti iberiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Sanchez non si capisce con le compagne, palla persa per il Barcellona. 29′ Grande intervento di Giuliani, Hermoso ha sfiorato il gol del vantaggio. 28′ Boattin si sta superando in difesa! 26′ Hermoso commette fallo su Caruso, calcio di punizione per la Juventus. 24′ CERNOIA! Gran rasoiata di sinistro al limite dell’area, ma Panos si fa trovare ...