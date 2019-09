Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Altro femminicidio, questa volta a Lomazzo, in provincia di. Unadi 48è stata riin unnel. Secondo i primi accertamenti, a uccidere ladi origini marocchine è stato il suo compagno, connazionale di 45, già fermato dalla polizia locale a Milano durante un controllo di routine. Il 45enne ha giàto. Agli agenti di polizia ha detto di aver ucciso ladopo un litigio. E stato poi lui ad accompagnare le forze dell’ordine nel luogo in cui aveva nascosto il cadavere. Solo poche ore prima a Pozzo D’Adda, unaè stata strangolata dal suo compagno che ha poi tentato, senza riuscirci, il suicidio. L’uomo di 46ha poi chiamato l’ex moglie al telefono ripetendo con concitazione di aver “fatto una pazzia”. L'articolonelin ununadi 48...

fattoquotidiano : Como, trovata morta nel bosco e avvolta in un sacco a pelo una donna di 48 anni. Confessa il compagno - LucillaMiss : RT @fattoquotidiano: Como, trovata morta nel bosco e avvolta in un sacco a pelo una donna di 48 anni. Confessa il compagno - LucianaCiolfi : RT @fattoquotidiano: Como, trovata morta nel bosco e avvolta in un sacco a pelo una donna di 48 anni. Confessa il compagno -