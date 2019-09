Messi e Rapinoe | la Fifa incorona i Best

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 24 settembre 2019) Lionele Megan, la cre'me de la cre'me del calcio mondiale nel 2019. L'attaccante argentino del Barcellona e il capitano della Nazionale statunitense hanno infatti vinto il premio '' come migliori calciatori dell'anno. Battuti rispettivamente Virgil Van Dijk (il favorito della vigilia) e Cristiano Ronaldo in campo maschile, Alex Morgan e Lucy Bronze in quello femminile. Una parata di stelle ha invaso piazza della Scala a Milano per la cerimonia piu' attesa dell'anno: una premiazione disertata da CR7, rimasto a Torino ufficialmente per curare il problema all'adduttore che lo terra' fuori oggi per la gara della Juventus contro il Brescia ma non nuovo a 'snobbare' cerimonie in cui non e' l'assoluto protagonista.Due ore di spettacolo davanti ad una vera e propria parata di stelle, con i balletti e le musiche che riecheggiano sul palco de 'La Scala'. Jurgen Klopp ...

